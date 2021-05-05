Меркель рассказала о планах после отставки

“Сейчас, в условиях пандемии [коронавируса], у меня нет времени думать о том, что будет дальше. [После отставки] я высплюсь, пойду на природу и буду думать, что делать дальше. Я тоже с нетерпением жду этого”, – сказала канцлер.

В то же время Меркель подчеркнула, что до отставки “продолжит с радостью” выполнять свою работу.

Контекст:Представитель ХДС Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые пройдут этой осенью. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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