 

Меркель рассказала о планах после отставки

05.05.2021, 18:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сейчас, в условиях пандемии [коронавируса], у меня нет времени думать о том, что будет дальше. [После отставки] я высплюсь, пойду на природу и буду думать, что делать дальше. Я тоже с нетерпением жду этого”, – сказала канцлер.

В то же время Меркель подчеркнула, что до отставки “продолжит с радостью” выполнять свою работу.

Контекст:Представитель ХДС Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые пройдут этой осенью. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Pfizer вдвое сократила выпуск вакцины от COVID-19 из-за проблем с производством

13.08 / Собчак указала на ошибку Лукашенко

27.02 / Данилов заявил, что украинцы не боятся возможной реакции Путина на санкции против Медведчука

12.01 / Спасатель объяснил, почему посты в соцсетях не спасут при пожаре

10.08 / Гривна к доллару подорожала до 27,65 грн/$

05.04 / Эксперты предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом

30.07 / В Совфеде назвали риски Трампа в случае переноса выборов в США

06.01 / Трамп поручил рассмотреть включение «Антифа» в список террористических организаций

06.07 / В Эстонии перезревает клубника. В отсутствие украинских сезонных рабочих к уборке планируют привлечь заключенных

30.11 / В Японии от суицида за месяц погибает больше людей, чем от Covid-19 за всё время

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика