Политик Цепкало разоблачил Лукашенко: миллионы долларов уходят в оффшоры

По словам политика, Александр Лукашенко воспитал поколение бесхребетных служащих и военных. Он уверен, что в Белоруссии есть много ненужных структур и должностей.

Валерий Цепкало заявил, что в настоящее время Белоруссия деградирует. В своем фильме экс-чиновник раскрыл коррупционные схемы вывода бюджетных денег республики в оффшор.

Ранее политик говорил о том, что данное расследование заняло много времени. В своем твиттер-аккаунте Цепкало заявил, что в Белоруссии крадут пенсии. Он отметил, что расскажет, куда улетают деньги, которые должны тратиться на ремонт дорог.

В настоящее время экс-глава ПВТ проживает со своими родными в Латвии.

О черных схемах режима Александра Лукашенко политик намеревался поведать еще летом прошлого года.

Как писали “Дни.ру”, около трех недель назад Александр Лукашенко рассказал, что враги собирались убить, а его сыновей “посадить в погреб, подготовленный в Гомельской области”. Спецслужбам удалось сработать быстрее злоумышленников. Президент Белоруссии убежден, что к заговору также причастен Запад.