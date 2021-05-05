Грузия собралась заменить российскую гречку украинской

Временный запрет на вывоз гречки из РФ не скажется на ситуации с этой крупой в Грузии, несмотря на то, что страна полностью удовлетворяет запросы на гречку именно российскими поставками, заявили в правительстве Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр экономики Натия Турнава заявила, что «в стране запасов достаточно, а в случае необходимости их есть откуда пополнить».

«Конечно, вызывает сожаление это решение России, которое не отвечает принципам свободной торговли. Но Грузия имеет режим свободной торговли с двумя третями мирового рынка и легко справится», – сказала она.

Эксперт в области экономики Вахтанг Чарая считает, «что в случае оперативной необходимости гречку Грузия сможет завозить, к примеру, из Казахстана или Украины, однако при этом цена на нее повысится».

В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он отметил, что «Грузия сейчас 100% гречки завозит из России».

Напомним, правительство РФ временно запретило экспорт гречихи. В апреле СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики.

Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. Затем в кабмине сообщили, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году.