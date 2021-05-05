Располневший Уилл Смит вызвал сочувствие россиян

Российский шоумен Гарик Харламов обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать американского актера Уилла Смита, набравшего лишний вес.

«Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» – написал Харламов в Instagram.

Подписчики с энтузиазмом отнеслись к призыву Харламова. Некоторые написали, что очень долго шли к такой фигуре, как у Смита. Голливудскому актеру среди прочего предложили попробовать шаурму, пельмени, блинчики и «кутабы азербайджанские». Также один из подписчиков Смитта рассказал, как готовить шашлык.

«Рецепт шашлыка. Маринуем мясо с луком и специями, настаиваем, на шампуры и жарим. Вуаля, шашлык готов», – написал россиянин.

«Он в любом виде красавчик», – написал один из комментаторов.

«Когда приехал на лето к бабушке в деревню» – пошутила подписчица.

Ранее Уилл Смит опубликовал в Instagram снимок, на котором он предстает в трусах. Актер признался, что находится «в худшей в жизни» физической форме. Аналогичное признание в соцсетях сделал коллега Смита Марк Уолберг.

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Публикация от Will Smith (@willsmith)

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Публикация от Will Smith (@willsmith)