Египет решил ввести локдаун на две недели

Власти Египта приняли решение на две недели закрыть торговые центры, рестораны и магазины из-за ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

Ограничения вступят в силу с 6 мая и продляться до 21 мая. На этот же период в Египте будут запрещены массовые собрания и концерты. Также в стране с 12 по 16 мая будут закрыты пляжи и парки, передает Kommersant со ссылкой на Reuters.

Москва выразила надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы, заявил

С начала пандемии в Египте более 231 тыс. человек заболели коронавирусом, умерли свыше 13,5 тыс. зараженных.

Ранее в АТОР сообщили, что правительство Египта в полтора раза увеличили цены на проживание в гостиницах. Посол РФ в Египте Георгий Борисенко выразил надежду на возобновление авиасообщения между российскими городами и курортами Египта в ближайшие месяцы.

23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, в рамках беседы было подтверждено восстановление в полноформатном режиме авиасообщения между Россией и Египтом.