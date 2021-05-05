Казни, изнасилования, грабежи

Во Франции вышло расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР. Вот самое главное.

«В Центральноафриканской Республике жертвы российских бесчинств нарушили закон молчания» — с таким заголовком опубликован материал в RFI_˟_, самом влиятельном в Африке французском СМИ. Расследование рассказывает о том, как российские «инструкторы», воюющие в ЦАР на стороне правительственной армии, убивают мирных жителей, совершают групповые изнасилования и занимаются грабежами. В публикации даны названия трех российских группировок — «ЧВК Вагнера» и ее «сателлитов».

Почему это важно

Корреспонденты RFI утверждают, что получили доступ к многочисленным конфиденциальным документам и собрали свидетельства жертв. Названы некоторые места и даты преступлений.

Российское посольство в ЦАР, куда журналисты перед публикацией обратились для комментария, подвергло критике доклад от 31.03.2021 Рабочей группы ООН об использовании наемников, который обильно цитируется в расследовании. «К настоящему времени это не более чем спекуляции», — подчеркивает посольство, обосновывая свое утверждение тем, что эксперты ООН пока не предъявили «неопровержимых доказательств».

Посольство также заявило о том, что «российские инструкторы не являются наемниками и прибыли в ЦАР по официальному запросу центральноафриканских властей после уведомления Совбеза ООН». Что касается последнего, то это правда. Ну а то, что «инструкторы не являются наемниками», опровергается тем фактом, что «инструкторы», по данным RFI, — это представители частных военных компаний, чье существование до сих пор в РФ за рамками закона.

Кроме того, посольство РФ заявило о том, что Рабочая группа ООН не упоминает иных «иностранных наемников» и вообще должна была бы «сосредоточить внимание на расследовании преступлений, совершенных наемниками (различных) вооруженных группировок». «В частности, на зверствах CPC» (повстанческой «Коалиции патриотов за перемены» во главе с экс-президентом Франсуа Бозизе. — Ред.).

Нужно отметить, что зверства CPC в расследовании Международного французского радио вовсе не отрицаются. Кроме того, RFI в середине марта делала интервью с послом РФ в ЦАР под заголовком «Франсуа Бозизе — это преступник, который должен быть арестован».

Наконец, читателям в РФ будет важно узнать, в первую очередь, о «зверствах российских наемников»: именно поэтому «Новая» считает важным коротко пересказать работу наших французских коллег. Тем более что жертвами зверств в 2018 году стали наши сограждане и коллеги — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.

Далее — пересказ и выдержки из расследования RFI. Без комментариев.

Цветы у Центрального дома журналиста в память об убитых в ЦАР летом 2018 года журналистах Александре Расторгуеве, Кирилле Радченко и Орхане Джемале. Фото: Александр Щербак / ТАСС

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В Банги, столице ЦАР, «присутствие российских наемников и злодеяния, в которых они обвиняются, — это темы, о которых говорят тихо, в частном порядке и на условиях анонимности».

«Это слон в посудной лавке». «Видим только их, но делаем вид, как будто их здесь нет», — заявляет дипломатический источник. И хотя посол РФ в ЦАР говорит о присутствии 535 «инструкторов», которые «не участвуют в боевых действиях», «если только их самих не атакуют», многочисленные национальные и международные источники в службах безопасности опровергают эту версию, называя цифры

от 800 до 2000 (российских) наемников, которые воюют вместе с правительственной армией и часто «на переднем крае», а также находятся на ключевых контрольных пунктах и в стратегических точках.

Для части общества, уставшей от оккупации и насилия со стороны вооруженных группировок, «россияне — спасители». Тем более что их действия подкрепляются активной пиар-кампанией властей. В условиях страха, установившегося в некоторых районах страны, редко кто осмеливается публично подвергать сомнению методы российских «инструкторов».

Sewa Security Services считается филиалом ЧВК «Вагнера». Фото: FLORENT VERGNES / AFP / East News

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Но вот 31 марта, «впервые группа независимых экспертов нарушила эту омерту». В своем заявлении Рабочая группа Организации Объединенных Наций об использовании наемников при Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека «выразила тревогу» в связи со все более широким использовании властями ЦАР частных военных компаний, а также «в связи с тесными контактами этих компаний и их персонала с миротворцами ООН» (МИНУСКА).

В коммюнике упоминаются три российские группировки:

«ЧВК Вагнера»;

Sewa Security Services, созданная по законам ЦАР в 2017-м и считающаяся филиалом «Вагнера»,

а также Lobaye Invest SARLU, созданная там же и в том же году.

Эксперты заявили о длинном списке бесчинств, совершенных с декабря 2020 года, которые «вменяются бойцам ЧВК, действующим совместно с центральноафриканскими (правительственными) вооруженными силами (FACA)»:

«массовые казни без суда и следствия,

произвольное удержание под стражей,

пытки на допросах,

насильственные исчезновения,

насильственное перемещение гражданского населения,

неизбирательные атаки на гражданские объекты (…),

рост нападений на гуманитарных представителей».

Несколько внутренних докладов ООН, с которыми ознакомилась редакция RFI, «подтверждают эти обвинения». В одном из них зафиксировано «не менее ста жертв нарушений прав человека и международного гуманитарного права, совершенных FACA, либо их российскими союзниками, либо только российскими подразделениями в период с 1 января 2021 года по середину апреля».

Среди них — «26 внесудебных казней, 5 изнасилований и 27 случаев произвольных арестов и лишения свободы».

Среди наиболее пострадавших префектур — Уака (одна из 16 префектур страны. — Ред.). В течение двух месяцев Бамбари, центр этой префектуры, расположенный в 370 км от столицы, «жил под игом повстанцев во главе с экс-президентом Бозизе»… 15 февраля 2021 года FACA и их российские союзники вошли в Бамбари, чтобы взять город под свой контроль.

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«В этот день решающую роль сыграли «российские инструкторы», якобы не призванные воевать». Спасаясь от наступления россиян, мятежники забежали в мечеть, где прятались мирные жители. Как утверждают опрошенные RFI свидетели, в мечети, «где были женщины и дети», «россияне начали стрелять без разбора».

«Два конфиденциальных рапорта, с которыми редакция RFI смогла ознакомиться, подтверждают рассказ этих свидетелей». В одном из них, подписанном отделом по правам человека миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), говорится о «чрезмерном применении силы» со стороны российских наемников. Согласно этому документу, «трое молодых людей» были «казнены» в мечети 15 февраля «FACA и российскими силами».

«Они не пытались выяснить, кто был мятежником, а кто гражданским. Они хотели убивать людей», —

цитирует RFI свой «источник в службах безопасности». «Фотографии, сделанные после боевых действий», также «свидетельствуют о применении тяжелого оружия».

«В тот же день аналогичная сцена повторяется в городском медицинском центре у входа в одноименный лагерь для перемещенных лиц». «Версии расходятся по хронологии событий, но сходятся в одном пункте: российские подразделения ведут огонь в медицинском центре. Как минимум один гражданский убит, согласно показаниям, подтвержденным одним из конфиденциальных отчетов, с которыми ознакомилось RFI».

«После двухдневных боев в Бамбари трупы были собраны на территории мечети: около пятнадцати, согласно видео, просмотренному RFI и подтвержденному Amnesty International.

Свидетель, присутствовавший при опознании этих тел, уверяет, что среди них были «дети и старики, ставшие жертвами шальных пуль».

Боевики из военного лагеря близ Бомбари. Группировка, позиционирующая себя как «миротворческая», периодически осуществляет вооруженные нападения на город. Фото: FLORENT VERGNES / AFP / East News

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Шестью неделями ранее другой инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте. 28 декабря 2020-го россияне вместе с FACA стояли на въезде в Гримари, в 80 км к западу от столицы. «Грузовик с товарами, в котором было около тридцати гражданских, не останавливается на контрольно-пропускном пункте, несмотря на предупреждения FACA. Россияне открывают огонь. Итог: три мирных жителя убиты и еще 15 ранены, согласно все еще конфиденциальному докладу ООН».

Почему грузовик не остановился? Один из членов экипажа, получивший тяжелые ранения, через несколько недель объяснил RFI: «Это старая, плохо управляемая машина. Нужно время для переключения на более низкую передачу. И блокпост не был виден издалека».

«Согласно внутреннему конфиденциальному рапорту МИНУСКА, ни один из пассажиров не был в военной форме. Шины и двигатель машины не пострадали от стрельбы. А кабина, где также находились и пассажиры, была обстреляна». «В конце российский солдат достал тяжелое оружие (гранатомет), которым хотел уничтожить грузовик», — рассказывает свидетель, утверждающий, что россиянину помешал военнослужащий FACA.

Патруль МИНУСКИ в день убийства троих сотрудников миротворческой миссии ООН в ЦАР. Фото: EPA-EFE / ADRIENNE SURPRENANT

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Возвращаемся в Бамбари. 16 февраля город официально «освобожден». Для жителей это конец тяжкой оккупации вооруженными группировками повстанцев. Но это также начало «зачисток», «проводимых FACA и их российскими союзниками». «Согласно совпадающим показаниям источников», в ходе облавы проводятся многочисленные аресты» и даже некоторые представители власти ЦАР «анонимно говорят об их «систематическом» и «произвольном характере».

В последние недели растет число людей, которые ищут своих родственников, исчезнувших в Бамбари. Многих арестовывают просто «по подозрению или доносу».

Марта** уже месяц ищет своего пропавшего сына, которого задержали в Бамбари 23 февраля. Свидетели задержания рассказали ей, как его, вместе с двумя друзьями, взяли прямо на рынке, где у него была маленькая торговая точка, обвинив его в том, что он — член CPC.

«Наc тоже достали мятежники. Когда мы узнали, что русские прибывают, мы сочли это хорошей новостью», — свидетельствует близкий человек другого пропавшего из Бамбари. «Но, когда мы видим, что они делают сегодня, мы задаемся вопросом, пришли ли они, чтобы атаковать мятежников, или нас, мирных жителей».

«Русские соорудили заграждение на дороге у въезда в Гримари, — рассказывает Марта. — На обратном пути я ехала туда на автобусе. Они заставили всех выйти и обыскали каждого. Мужчин раздели.

И если у тебя на теле есть небольшой шрам, даже полученный в результате несчастного случая или лечения, тебя заподозрят в том, что ты (мятежник). И ты пропал».

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Эксперты ООН также задокументировали случаи сексуального насилия.

В докладе, датированном 25 февраля, подробно описан случай группового изнасилования в Ялоке, расположенном в 200 км к северо-западу от столицы. «Шестеро мужчин взломали дверь в доме и «под угрозой оружия коллективно насиловали (трое из них) 24-летнюю женщину с 23 час. до 2 час. ночи», — говорится в документе.

RFI удалось собрать несколько свидетельств подобных случаев.

Габриэла**, которой около 20, рассказала, как 15 февраля пыталась поймать в Банги мототакси, чтобы успеть домой до наступления комендантского часа. Остановилась машина. В ней было семеро мужчин в военной форме. «Это были русские, только один говорил по-французски…» — вспоминает девушка, которую подвезли вовсе не к ее дому, а в какое-то незнакомое место, отвели в комнату, где было полно коробок и какое-то оружие, а также матрас на полу. Там ее насиловали всю ночь. «Пятеро русских», «один за другим».

«Они мучили меня, как животное. Я не понимаю. Я такой же человек, как они, — говорит Габриэла. — Я думала, русские здесь для того, чтобы нам помогать».

RFI подчеркивает, что обвинения в изнасилованиях «касаются всех участников конфликта». В январе редакция писала о многочисленных случаях изнасилований, совершенных мятежниками CPC в районе города Буар. Часто насильники выбирали жертвами «женщин FACA».

Совсем недавно, вернувшись из миссии в Бамбари, представители Управления по координации гуманитарной деятельности ООН в конфиденциальном докладе также заявили о «тревожном росте числа случаев сексуального насилия» в последние месяцы в городе и его регионе.

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RFI также сообщает о многочисленных случаях грабежей, «совершаемых россиянами». «Когда русские пришли, они забрали все», — говорит один из представителей власти города Босангоа.

«Они убивают даже свиней. Они не покупают еду. Когда им хочется есть, они убивают зверей, которых разводят люди. (…)

Они подбирают поролоновые матрасы, на которых спят люди, и даже пластиковые стулья. Они слишком много грабят!» — горячится свидетель. Деньги, еда, мотоциклы, телефоны…

Город Босангоа и его регион считаются оплотом бывшего президента Бозизе. «Это, несомненно, сыграло свою роль в целенаправленном насилии в отношении собственности этих общин». В подготовленном «источником в области безопасности» докладе о различных военных операциях, проводившихся в этом районе с конца февраля, говорится о нескольких погибших гражданских лицах, сожженных домах и грабеже продовольствия.

«В коммуне Бензамбе, на родине Бозизе, местная организация» также насчитала «более 120 сожженных домов, включая фамильный дом экс-президента».

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11 января на рынке Нданга к западу от Банги упало «неопознанное» взрывное устройство. Итог: 10 убитых и 16 раненых. «Достоверно засвидетельствовано, что в это время над зоной пролетал российский дрон. Франсуа Бозизе был локализован в этом районе, но, согласно источнику в службе безопасности, мятежники уже ушли к тому моменту, когда упал снаряд».

Президент ЦАР Туадера с военным руководством страны во время демонстрационного парада под охраной и под руководством военных советников из России. Фото: AFP PHOTO / FLORENT VERGNES

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«В ходе этого расследования RFI неоднократно обращалась к источникам, которые говорили о том, что рассматривают возможность подать жалобу на действия российских военизированных формирований, но затем отказывались». «Если ты разоблачишь то, что они делают, тебя обзовут сторонником Бозизе. Это атмосфера террора», — пояснил «представитель гражданского общества».

Были зарегистрированы случаи угроз убийством в отношении тех немногих, кто рисковал жаловаться. «Значит, мы тайно задокументируем все то, что происходит, ожидая возвращения мира», — говорит местный депутат. «Чрезвычайное положение и запреты на передвижение во время проводимых операций также ограничивают возможности для проведения расследований и сбора доказательств», отмечает RFI.

«Нельзя критиковать действия россиян <…> так, чтобы тебя не воспринимали как противника политики правительства или даже пособника вооруженных группировок. Власти повторяют, что «все, что они (россияне) делают, это хорошо», — говорит депутат.

Источник «в одной из международных организаций» заявил: «Мы наблюдали всплеск обвинений во внесудебных казнях, но мы не документируем их — ради безопасности наших сотрудников».

«В Центральноафриканской Республике никто не забыл о смерти трех российских журналистов, убитых в 2018 году недалеко от Сибю, города, расположенного в 300 километрах к северу от Банги», — пишет RFI, напоминая о том, что наши коллеги расследовали деятельность «ЧВК Вагнера».

Международный отдел «Новой газеты»

P.S.

За кулисами также идет полемика по поводу позиции МИНУСКА, которая обвиняется в том, что она молчит о присутствии наемников в стране и о серьезных нарушениях прав человека, которые задокументированы. Тем более что Соединенные Штаты, главный финансовый спонсор миротворческих миссий, в конце сентября подвергли санкциям восемь лиц, некоторые из них связаны с ЧВК, упомянутыми рабочей группой ООН по использованию наемников. Среди них Дмитрий Сытый, основатель Lobaye Invest и известный как переводчик «советника президента ЦАР» Валерия Захарова, пишет RFI.

Но 9 апреля, вернувшись из Москвы, где он был с визитом, Манкеур Ндиайе, спецпредставитель Генерального секретаря ООН в ЦАР и глава МИНУСКА, рассказал RFI о том, что российские власти согласились сотрудничать в деле расследования преступлений, совершенных российскими наемниками.

В тот же день Валерий Захаров пояснил через твиттер, что связывался с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и тот «дал знать, что преступления, якобы совершенные российскими инструкторами, не были предметом его обсуждений с главой МИНУСКА». «Заявления г-на Ндиайе ложны и не имеют никакого отношения к действительности», — пригвоздил российский «советник» спецпредставителя Генсека ООН.

RFI цитирует свой «источник в органах безопасности» (возможно, французский), который заявил: приход в ЦАР россиян — «это, прежде всего, провал МИНУСКА и всего международного сообщества. Настоящий скандал — дать приехать тысяче наемников, в то время как в стране уже более 10 000 голубых касок».

В то же время другой источник, «высокопоставленный функционер MИНУСКА», говорит, что, хотя эта критика и правомерна, многие в Банги не так уж недовольны тем, что кто-то, наконец, сосредоточился на борьбе с вооруженными группировками: «Русские не участвуют в миротворческой операции. Они ведут войну…».

P.P.S.

Как отмечал в интервью «Новой» французский эксперт Ролан Маршаль, в рядах сил ООН мало боеспособных формирований. Кроме того, они «вынуждены держаться вместе большими группами, чтобы обеспечивать свою собственную безопасность — потери в их рядах имеют еще и высокую политическую цену».

˟ RFI — часть France Medias Monde, французской общественной международной телерадиокомпании.

˟˟ Имена изменены.

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