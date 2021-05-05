В компании Microsoft создали инструмент для проверки защищенности систем искусственного интеллекта

Компания Microsoft представила новый инструмент Counterfit, предназначенный специально для тестирования различных платформ искусственного интеллекта. По словам разработчика, он подойдет как к уже существующим, так и к еще разрабатываемым системам.

Искусственный интеллект находит все более широкое применение в нашей жизни, отмечают эксперты. Вопросы о безопасности в данной сфере с каждым днем приобретают все большую актуальность.

Представители Microsoft напоминают о том, что и ранее были представлены инструменты для проверки безопасности ИИ. Однако последний отличается более совершенными алгоритмами тестирования. Кроме того, здесь открытый исходный код и обеспечена возможность быстро разобраться для любого ИТ-специалиста.