Росводресурсы внесли изменения в режим работы Угличской ГЭС

05.05.2021, 18:05, Новости

Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС

В связи с увеличением объема расхода воды через водосливную плотину Иваньковской ГЭС уровень Угличского водохранилища приблизился к максимально допустимой на данный период отметке 113,20 м.

С целью недопущения превышения установленной Росводресурсами отметки принято решение увеличить объем сбросов через водосливную плотину Угличского гидроузла на 380 м3/с.

С 11:30 ч 5 мая суммарный расход через Угличский гидроузел составляет 1400 м3/с. Уровень Угличского водохранилища находится на отметке 113,19 м (по данным на 08:00ч).

В связи увеличением объема поступающей воды из Угличского водохранилища приток к створу Рыбинской ГЭС, сохраняющий свою интенсивность, будет расти. Уровень Рыбинского водохранилища находится на отметке 101,82 м (НПУ 101,81м). Среднесуточный расход за 4 мая составил 4508 м3/с, в том числе через затворы водосливной плотины 1813 м3/с. Уровень нижнего бьефа (р. Волга в черте г. Рыбинск) находится на отметке 89,18м (без изменений за прошедшие сутки).

С 30 апреля до особого указания Рыбинская гидроэлектростанция работает со среднесуточными сбросными расходами 4500±300 м3/с.

В условиях затянувшегося дождевого паводка Угличская и Рыбинская ГЭС работают в штатном режиме, все гидротехнические сооружения и механическое оборудование функционируют надежно без ограничений.

Продолжительность и объем сбросов будут зависеть от складывающихся гидрометеорологических условий.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»