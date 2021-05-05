Росводресурсы внесли изменения в режим работы Угличской ГЭС
05.05.2021, 18:05, Новости
Теги: Водохранилище, Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС
В связи с увеличением объема расхода воды через водосливную плотину Иваньковской ГЭС уровень Угличского водохранилища приблизился к максимально допустимой на данный период отметке 113,20 м.
С целью недопущения превышения установленной Росводресурсами отметки принято решение увеличить объем сбросов через водосливную плотину Угличского гидроузла на 380 м3/с.
С 11:30 ч 5 мая суммарный расход через Угличский гидроузел составляет 1400 м3/с. Уровень Угличского водохранилища находится на отметке 113,19 м (по данным на 08:00ч).
В связи увеличением объема поступающей воды из Угличского водохранилища приток к створу Рыбинской ГЭС, сохраняющий свою интенсивность, будет расти. Уровень Рыбинского водохранилища находится на отметке 101,82 м (НПУ 101,81м). Среднесуточный расход за 4 мая составил 4508 м3/с, в том числе через затворы водосливной плотины 1813 м3/с. Уровень нижнего бьефа (р. Волга в черте г. Рыбинск) находится на отметке 89,18м (без изменений за прошедшие сутки).
С 30 апреля до особого указания Рыбинская гидроэлектростанция работает со среднесуточными сбросными расходами 4500±300 м3/с.
В условиях затянувшегося дождевого паводка Угличская и Рыбинская ГЭС работают в штатном режиме, все гидротехнические сооружения и механическое оборудование функционируют надежно без ограничений.
Продолжительность и объем сбросов будут зависеть от складывающихся гидрометеорологических условий.
Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»
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