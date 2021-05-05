Ulefone Armor 9 с IP69K, тепловизором, NFC и гигантским аккумулятором подешевел до 420 долларов

Не так давно свой новый флагманский смартфон с суперзащищенным корпусом выпустила компания Ulefone. Armor 9 стал привлекательной новинкой стандарта IP69K с тепловизором, NFC и аккумулятором гигантского объема, однако уже сейчас он подешевел до 420 долларов США.

Вышедший не так давно новый флагман компании Ulefone Armor 9 получил высокую степень защиты IP69K, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810G. Это означает, что устройство устойчиво перед падениями, давлением, брызгами, погружениями в воду и даже мытья, а также от пыли.

При этом у аппарата высокая производительность и быстродействие благодаря наличию однокристальной мобильной платформы Helio P90. Многозадачность девайсу обеспечивает 8-гигабайтный LPDDR4X-чип оперативной памяти. Для хранения любого рода контента предусмотрено 128 гигабайт внутренней флэш-памяти. Дисплей смартфона диагональю 6,3 дюйма получил разрешение 2340 х 1080 точек. Вверху экранной панели расположен каплевидный вырез для фронтального 8-мегапиксельного объектива. Главный датчик основной камеры здесь получил разрешение в 64 миллиона пикселей.

Сканер отпечатков пальцев производитель вынес на боковую грань, есть «на борту» Ulefone Armor 9 и NFC для бесконтактной оплаты или подключения устройств. Однако самой главной особенностью гаджета стало наличие тепловизора от оптической марки Flir, который в руководстве китайского бренда называют не просто модной фишкой. С его помощью можно диагностировать неисправности в автомобиле или вовремя заметить утечку газа. Позволит он и видеть в полной темноте или сквозь завесу дыма, обнаруживать любых живых существ.

Вследствие установки аккумулятора гигантской емкости в 6,6 тысячи мА•ч девайс сможет долго работать без необходимости восстановления заряда батареи. Стать обладателем функционального и суперзащищенного смартфона можно сейчас со скидкой, всего за 420 долларов США.

Источник: www.ixbt.com