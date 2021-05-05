 

Samsung начнет продажи самого дешевого смартфона Galaxy F22

05.05.2021, 17:56, Разное
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Продажи самого дешевого смартфона может вскоре начать компания Samsung. Galaxy F22 оборудуют большой батареей, квадрокамерой и мощным процессором.
В Сети появилась неофициальная информация о новом гаджете линейки Samsung Galaxy F22. Южнокорейская компания сделает аппарат самым дешевым по стоимости, однако не лишит его актуальных технологий. Несмотря на то, что его не представили официально, некоторые сведения об устройстве все же попали в интернет. Так, уже традиционно для смартфонов бюджетного сегмента, девайс получит батарею большого объема.

Мощность и быстродействие устройству придаст однокристальная мобильная платформа Dimensity 700 от бренда MediaTek. Стоит отметить, что название Samsung Galaxy F22 еще не получило точных подтверждений и является только предположением иснайдеров. Согласно этим данным, новинка станет модификацией аппарата A22, который также еще не выведен на рынок.

Вероятно, одна из вариаций смартфона даже может отличаться поддержкой пятого поколения мобильных сетей. В этой модификации предполагается и наличие тройной камеры со вспышкой, не часто встречающейся в сенсоре дешевых девайсов. Все остальные характеристики устройства, как и его стоимость, а также дата выхода, станут известны позже, ближе к дате анонса.

Источник: www.ixbt.com



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