Врач-диетолог перечислила приближающие рак продукты

Российская врач-диетолог Светлана Титова пояснила о правильном питании и его влиянии на здоровье. Эксперт назвала продукты, которые при регулярном употреблении способны приблизить рак.

Состояние здоровья человека зависит не только от его генетики или окружающей среды и условий жизни. Неправильный рацион также может привести к возникновению целого ряда заболеваний. Диетолог Светлана Титова перечислила продукты питания, способные спровоцировать развитие онкологии.

В первую очередь, врагом здоровья являются вредные пищевые привычки. Среди них эксперт называет увлечение так называемыми суперфудами, которые на самом деле не содержат действительно полезных микроэлементов и витаминов, однако в их составе множество сахаров и других подобных ингредиентов.

Также лучше отказаться от посещения или заказа блюд из ресторанов фастфуда, способ приготовления и содержание которых далеко от стандартов здорового рациона. Не должно быть в рационе яств с трансжирами и простыми углеводами. Нормальное питание должно быть направлено на укрепление иммунитета, чтобы противостоять различного рода заболеваниям, в том числе, возникновению злокачественных опухолей.

Обыкновенная чистая фильтрованная вода будет гораздо полезнее разнообразных сладких напитков, в том числе, и магазинных соков, чрезмерно насыщенных сахарами. Такие несложные правила здорового питания помогут защитить организм от рисков появления онкологии.

Источник: vm.ru