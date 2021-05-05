 

Врач-диетолог перечислила приближающие рак продукты

05.05.2021, 17:56, Разное
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Российская врач-диетолог Светлана Титова пояснила о правильном питании и его влиянии на здоровье. Эксперт назвала продукты, которые при регулярном употреблении способны приблизить рак.
Состояние здоровья человека зависит не только от его генетики или окружающей среды и условий жизни. Неправильный рацион также может привести к возникновению целого ряда заболеваний. Диетолог Светлана Титова перечислила продукты питания, способные спровоцировать развитие онкологии.

В первую очередь, врагом здоровья являются вредные пищевые привычки. Среди них эксперт называет увлечение так называемыми суперфудами, которые на самом деле не содержат действительно полезных микроэлементов и витаминов, однако в их составе множество сахаров и других подобных ингредиентов.

Также лучше отказаться от посещения или заказа блюд из ресторанов фастфуда, способ приготовления и содержание которых далеко от стандартов здорового рациона. Не должно быть в рационе яств с трансжирами и простыми углеводами. Нормальное питание должно быть направлено на укрепление иммунитета, чтобы противостоять различного рода заболеваниям, в том числе, возникновению злокачественных опухолей.

Обыкновенная чистая фильтрованная вода будет гораздо полезнее разнообразных сладких напитков, в том числе, и магазинных соков, чрезмерно насыщенных сахарами. Такие несложные правила здорового питания помогут защитить организм от рисков появления онкологии.

Источник: vm.ru



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