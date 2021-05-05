В День Победы стратегические ракетоносцы Ту-160 дадут боевой залп над Красной площадью

Воздушно-космические силы России подготовили сюрприз зрителям Парада Победы в Москве.

Пролетая над Красной площадью, пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 произведёт пуск крылатых ракет Х-55 по целям в Сирии.

Каждый Ту-160 несёт шесть крылатых ракет. Накануне парада в каждую ракету загрузят координаты целей в окрестностях Дамаска. Чтобы пуск могли увидеть не только те, кто имеет пропуск на Красную площадь, первая ракета стартует ещё над Ленинградским проспектом.

– Штурманы-операторы нажмут кнопку «Сброс» сразу, как только займут заданную высоту прохождения – 180 метров. Далее ракеты пойдут с интервалом в пять секунд. Это минимально возможный интервал. Сброс завершится в районе метро «Парк Победы». Мало кто такое в жизни видел. Уверен, всем понравится, – заявил главком ВКС Сергей Суровикин.

Пройдя над Красной площадью, ракеты на сверхмалой высоте продолжат путь на юг и через час достигнут Воронежа. Здесь их можно будет наблюдать без бинокля. Затем двенадцать Х-55 разделятся – одна половина пройдёт над Липецком, другая – над Ростовом. Близ Тимашевска они вновь соединятся и строем пройдут над Краснодаром и Сочи. Маршрут ракет над Турцией и Средиземным морем держится в секрете. Координаты целей тоже засекречены, но в день парада там будут дежурить российские съёмочные группы.

Лётчики сожалеют, что уникальный ракетный пуск не увидят верховный главнокомандующий и министр обороны. За 5 минут до подлёта ракетоносцев они укроются в убежище под кремлёвской стеной.

—