 

В День Победы стратегические ракетоносцы Ту-160 дадут боевой залп над Красной площадью

05.05.2021, 17:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Воздушно-космические силы России подготовили сюрприз зрителям Парада Победы в Москве.

Пролетая над Красной площадью, пара стратегических бомбардировщиков Ту-160 произведёт пуск крылатых ракет Х-55 по целям в Сирии.

Каждый Ту-160 несёт шесть крылатых ракет. Накануне парада в каждую ракету загрузят координаты целей в окрестностях Дамаска. Чтобы пуск могли увидеть не только те, кто имеет пропуск на Красную площадь, первая ракета стартует ещё над Ленинградским проспектом.

– Штурманы-операторы нажмут кнопку «Сброс» сразу, как только займут заданную высоту прохождения – 180 метров. Далее ракеты пойдут с интервалом в пять секунд. Это минимально возможный интервал. Сброс завершится в районе метро «Парк Победы». Мало кто такое в жизни видел. Уверен, всем понравится, – заявил главком ВКС Сергей Суровикин.

Пройдя над Красной площадью, ракеты на сверхмалой высоте продолжат путь на юг и через час достигнут Воронежа. Здесь их можно будет наблюдать без бинокля. Затем двенадцать Х-55 разделятся – одна половина пройдёт над Липецком, другая – над Ростовом. Близ Тимашевска они вновь соединятся и строем пройдут над Краснодаром и Сочи. Маршрут ракет над Турцией и Средиземным морем держится в секрете. Координаты целей тоже засекречены, но в день парада там будут дежурить российские съёмочные группы.

Лётчики сожалеют, что уникальный ракетный пуск не увидят верховный главнокомандующий и министр обороны. За 5 минут до подлёта ракетоносцев они укроются в убежище под кремлёвской стеной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / «Нам, звездам, крупно повезло»: Дана Борисова рассказала о жизни российских звезд «на халяву»

29.04 / Предложение Зеленского изменить Минские соглашения оценили: Очередной идиотский креатив

26.11 / Лукашенко высказался об отношениях России и Белоруссии: Не просто добрососедские

16.07 / Ученые нашли ключевой признак осложнений от коронавируса

01.03 / В Петербурге пятилетняя девочка пострадала в ДТП с такси

16.10 / Джек Лондон предсказал распространение коронавируса еще 100 лет назад

03.10 / «Он меня подставил»

31.01 / «31-го, падаль, тебе отрежут голову»

18.07 / Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 8%

19.12 / Программист сообщил, как навсегда удалить свои данные из Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика