В России разрешат использовать памятники в качестве вышек мобильной связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и министерство культуры подписали соглашение, предусматривающее отмену запрета на использование культурной собственности в коммерческих целях телекоммуникационного характера. Таким образом с 1 января 2021 года операторы мобильной связи смогут размещать свои устройства на памятниках и монументах.

В Минкульте считают нововведение полезным как для сферы высоких технологий, так и для сохранения объектов культурного наследия, которые своим содержанием отягощают федеральный и местный бюджеты.

– Памятников в России много и их содержание в отдельных случаях требует космических средств. Мы в качестве компромисса предложили территориальным общинам самостоятельно принимать решение, какой из памятников для них менее значим и его можно снести. К счастью, нам на помощь пришли мобильные операторы. Они сказали, что возьмут содержание этих объектов в свои руки, но, естественно, не за спасибо. Мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что вышки мобильной связи – идеальное решение. Операторы заинтересованы поддерживать их в надлежащем состоянии и заинтересованы размещать их на наиболее высоких местах в городах. Антенны часто выглядят вполне миниатюрно и, например, на Родине-Матери в Волгограде их вообще никто не заметит. Поэтому внешний облик архитектурных композиций в таком случае не меняется, – пояснила министр культуры Ольга Любимова.

Крупные операторы связи поблагодарили Минкульт за ответственную позицию, заключающуюся в стремлении содействовать сохранению культурных ценностей. Новые вышки появятся на территории соборов Московского Кремля, в храмах Санкт-Петербурга и Петропавловской крепости, на памятниках «Рабочий и колхозница» на ВДНХ и Родина-Мать в Волгограде.

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