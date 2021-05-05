 

В России разрешат использовать памятники в качестве вышек мобильной связи

05.05.2021, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и министерство культуры подписали соглашение, предусматривающее отмену запрета на использование культурной собственности в коммерческих целях телекоммуникационного характера. Таким образом с 1 января 2021 года операторы мобильной связи смогут размещать свои устройства на памятниках и монументах.

В Минкульте считают нововведение полезным как для сферы высоких технологий, так и для сохранения объектов культурного наследия, которые своим содержанием отягощают федеральный и местный бюджеты.

– Памятников в России много и их содержание в отдельных случаях требует космических средств. Мы в качестве компромисса предложили территориальным общинам самостоятельно принимать решение, какой из памятников для них менее значим и его можно снести. К счастью, нам на помощь пришли мобильные операторы. Они сказали, что возьмут содержание этих объектов в свои руки, но, естественно, не за спасибо. Мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что вышки мобильной связи – идеальное решение. Операторы заинтересованы поддерживать их в надлежащем состоянии и заинтересованы размещать их на наиболее высоких местах в городах. Антенны часто выглядят вполне миниатюрно и, например, на Родине-Матери в Волгограде их вообще никто не заметит. Поэтому внешний облик архитектурных композиций в таком случае не меняется, – пояснила министр культуры Ольга Любимова.

Крупные операторы связи поблагодарили Минкульт за ответственную позицию, заключающуюся в стремлении содействовать сохранению культурных ценностей. Новые вышки появятся на территории соборов Московского Кремля, в храмах Санкт-Петербурга и Петропавловской крепости, на памятниках «Рабочий и колхозница» на ВДНХ и Родина-Мать в Волгограде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / Ученые поделились ранними сведениями о повреждении головного мозга у пациентов с COVID-19

24.03 / В Лыткарине откроют самый большой планетарий Подмосковья

21.04 / Королева Елизавета II потеряла еще одного близкого человека в день похорон мужа

13.07 / «Я вас, страшненьких, жалею»: Гузеева ответила на критику в свой адрес

14.07 / Личное: Урвать здесь и сейчас

19.03 / Ученые обнаружили способность ультразвука «раскалывать» оболочку SARS-Cov-2

09.02 / “Где деньги, Зин?” – Путин удивился низким заплатам молодых ученых из Новосибирска

05.12 / Эксперт: В январе Кремль принудит Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей

09.12 / Уникальный человеческий ген может вызывать разные виды рака

07.01 / Ксеноглоссия – феномен внезапного овладения чужими языками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика