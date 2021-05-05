В США хотят 70% населения вакцинировать от коронавируса до 4 июля

Об этом он заявил 4 мая, цитату приводит сайт Белого дома.

“Наша цель до 4 июля – иметь 70% взрослых американцев по крайней мере с одним прививкой и 160 млн американцев полностью вакцинированных”, – сказал он.

Байден пояснил: это означает, что в ближайшие 60 дней в стране нужно сделать 100 млн прививок.

“У нас достаточно вакцин. Теперь, когда у нас есть запас вакцин, мы сосредоточены на том, чтобы убедить еще больше американцев прийти и получить доступную для них прививку. Если мы преуспеем в этой попытке, то американцы сделают серьезный шаг к возвращению к нормальной жизни”, – добавил он.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, полностью вакцинировали 106 млн американцев (40,8% взрослого населения), как минимум одну дозу получили 147,9 млн человек (56,4% взрослого населения).

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США сейчас разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%). Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по количеству случаев болезни – 32,5 млн, за время эпидемии 578,5 тыс. человек умерли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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