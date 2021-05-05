Суд оштрафовал активиста Стафийчука за “незаконное хранение ордена”

Активиста признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.186−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконные действия в отношении государственных наград).

Его оштрафовали на 1275 грн, а также конфисковали государственную награду.

В тексте постановления говорится, что вину он не признал, но пояснил, что получил орден в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова, где лечился от травм, полученных в результате артиллерийского обстрела под Иловайском.

Стафийчук рассказал, что в больницу пришел неизвестный мужчина в военной форме, собрал данные о бойцах АТО, которые лежали вместе в палате, и через полчаса вернулся с готовыми орденами и телекамерами. При этом в прилагавшихся к наградам орденских книжках не значилось ничего, кроме имен – ни званий, ни должностей. Другие бойцы упоминали, что это не первое подобное “награждение”.

Бывший боец отметил, что до событий под Офисом президента не афишировал наличие у него ордена, так как считал, что был награжден не благодаря боевым заслугам или подвигам, а по стечению обстоятельств, и надел его только один раз на “Марш Героев”, который проходил в Киеве – в 2018 году, уже после увольнения из рядов ВСУ, по просьбе главы Винницкого отделения ОО “Ветеранское братство” .

Суд пришел к выводу, что Стафийчук “незаконно хранил государственную награду, а именно орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград”.

Контекст:”BBC News Україна” 23 марта цитировала рассказ подозреваемого о лечении в госпитале в Днепре. По словам Сорда, орден ему вручил бывший глава Государственной службы охраны Валерий Гелетей.

20 марта у Офиса президента в Киеве проходила акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

Подозрения в хулиганстве и уничтожении имущества вручили семерым активистам. Стафийчука задержали первым, сразу после окончания акции. 21 марта ему вручили подозрение в хулиганстве с использованием оружия.

Семерых активистов, включая Стафийчука, суд отправил под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Двум из них, Роману Ратушному и Сергею Филимонову, апелляционный суд позднее отменил либо изменил меру пресечения.

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