 

Надзорный совет Facebook поддержал блокировку аккаунта Трампа

05.05.2021, 17:54, Новости дня
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Совет отметил, что в постах Трампа от 6 января были серьезные нарушения стандартов соцсети. Речь в частности о том, что тогдашний президент назвал своих соратников, штурмовавших Капитолий “особенными людьми” и “великими патриотами” и заявил, что любит их, а про сам день штурма написал следующее: “Навсегда запомните этот день”.

По мнению совета, такие высказывания нарушают правила Facebook, запрещающие хвалить или поддерживать людей, вовлеченных в насилие.

Также надзорный совет обнаружил, что, поддерживая необоснованное повествование о фальсификациях на выборах и настойчивые призывы к действиям, Трамп создал среду, в которой был возможен серьезный риск насилия. А слова поддержки в адрес тех, кто участвовал в беспорядках, узаконили их насильственные действия, уверены в совете.

Вместе с тем в совете считают, что со стороны Facebook было неуместно налагать ограничение в виде бессрочной блокировки на аккаунты Трампа. Обычные санкции Facebook включают удаление контента, нарушающего правила соцсети, временную приостановку или безвозвратное отключение страницы и учетной записи.

Поэтому надзорный совет поддержал решение приостановить доступ Трампа к публикации контента в соцсетях, но обязал Facebook пересмотреть свое решение по блокировке на “неопределенный срок” и в ближайшие полгода принять новое решение по поводу аккаунтов экс-президента.

Контекст:Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Впоследствии страницы Трампа в Facebook, Instagram и Twitter были временно заблокированы из-за постов в поддержку сторонников, штурмовавших Капитолий. А 9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. 
19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.
Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.
Трамп стал более уравновешенным после того, как перестал пользоваться социальными сетями, и впервые за четыре года – веселее. Об этом 16 апреля написало издание Business Insider.
4 мая Трамп завел сайт donaldjtrump.com, где он может публиковать заявления, изображения и видео.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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