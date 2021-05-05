Украинские пограничники нашли возле границы с РФ сумки с парашютами

“Во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек – на территории Украины. На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы”, – говорится в сообщении.

В ходе поиска потенциальных злоумышленников пограничники обнаружили в камышах рядом с государственной границей четыре сумки. При осмотре выяснилось, что в них сложены парашюты. Их передали правоохранительным органам.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Контекст:В апреле фиксировалось обострение ситуации на Донбассе, а также наращивание Россией вооруженных сил на границе с Украиной.

По данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team, 4 апреля Россия среди прочих перебрасывала военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, бойцы которой известны как “псковские десантники”, из Псковской области в оккупированный Симферополь. В 2014 году эта дивизия участвовала в захвате Крыма и войне на востоке Украины.

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