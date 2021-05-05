Витренко о прибыли “Нафтогазу” в первом квартале 2021 года: Постоянство таких финансовых результатов остается под вопросом

В “Нафтогазі” отметили, что о получении прибыли свидетельствуют данные неаудированной и неконсолидированной отчетности компании, из-за чего ее некорректно сравнивать с годовым отчетом.

В пресс-службе заявили, что основной причиной улучшения финансового результата “Нафтогазу” стал существенный рост цен на природный газ на европейском и украинском рынках в первом квартале по сравнению с ценами как в предыдущем квартале, так и за аналогичный период прошлого года.

“К сожалению, постоянство таких финансовых результатов национальной компании остается под вопросом, в частности, из-за нерешенности финансовых проблем во всей цепи транспортировки, распределения и поставок газа конечным потребителям. За указанный период эти традиционные проблемы только усилились. Поэтому, как национальная компания, мы будем проактивно предлагать свою помощь государству для решения этих проблем”, – заявил глава правления “Нафтогазу” Юрий Витренко.

5 мая финансовый директор “Нафтогазу” Петер ван Дрил заявил, что чистый доход компании в первом квартале 2021 года составил 12,6 млрд грн, доход за аналогичный период 2020 года составил 3,2 млрд грн. Он подчеркнул, что результаты первого квартала этого года предварительные.

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Коболев заявил, что заявление не писал, а об увольнении “узнал из новостей”. Он намерен обжаловать свое увольнение из “Нафтогазу”.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

Коболев в интервью “Интерфакс-Украина” 4 мая заявил, что причиной его увольнения могли стать накопленные на счетах “Нафтогазу” более $2 млрд. По его словам, на момент его увольнения в подземных хранилищах было 7 млрд м³ принадлежащего “Нафтогазу” природного газа, что является подтверждением финансовой устойчивости компании.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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