Мошенники обокрали священника в Москве

Московскому священнику Филиппу Бородину позвонили телефонные мошенники. Сперва женщина, представившаяся представителем банка, испугала его, дескать некие злоумышленники пытались украсть со счета служителя Церкви пять тысяч рублей. Затем к делу подключился второй игрок. Он убедил жертву, что на его имя оформили кредит на 200 тысяч рублей, для ликвидации которого надо взять второй такой же кредит и перечислить деньги на другой счет. Все это священник и сделал, оставшись без денег и с долгами.