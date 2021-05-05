Мнение: Бомж в подъезде

Происходящее в Беларуси мне мне интересно с техсамых времен,когда в 2003-2005 года я жил в Минске, работая собкором «Вестей» (РТР) по Беларуси, Литве и Польше…

Сейчас из Минска приходят тревожные новости. Лукашенко лютует. Четверых соратников экс-кандитата в президенты Беларуси Светланы Тихановской приговорили к серьезным тюремным срокам. 80 белорусских силовиков лишены воинских званий за поддержку протестующих….

А еще у известного в ЖЖ минского блогера я прочитал историю про белорусского бомжа.

Дословно:

… расскажу историю, которая произошла много лет назад с моим товарищем. Однажды он увидел у себя в подъезде бомжа, который грелся на какой-то картонке у батареи, недалеко от входа в его квартиру. Мой товарищ бомжа из подъезда не выгнал (хотя мог бы), а наоборот — вынес ему несколько бутербродов и горячего чая, вместо картонки вынес одеяло, а также подарил какую-то старую куртку. Выйдя на следующее утро из квартиры — бомжа он уже не застал, а вместо благодарности увидел под своей дверью большую кучу…

Поучительная история. Блогер, похоже, сделал из этой истории правильные выводы. Типа, если где-то к тебе отнеслись по-людски, срать надо идти в соседний подъезд? А лучше вообще в соседний дом?

Этот блогер, живущий в Минске, про события в Беларуси писать перестал. Хотя и интересуется политикой. Но не в своем «подъезде», а на Украине, в России, в Европе… Оно и правильно. Лукашенко-то лично для него, видимо, ничего плохого не сделал. Возможно, даже подкармливает бутербродами…

На снимке: центр Минска, фотография отсюда

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