Кейт Миддлтон в роли журналиста: герцогиня Кембриджская взяла интервью у акушерки из Уганды

Сегодня, 5 мая, во всем мире отмечают Международный день акушерки, который начали проводить с 1992 и на сегодняшний день отмечают в более, чем 50 странах, включая Россию и Великобританию. Британский королевский дом отметил этот день публикацией интервью, которое взяла Кейт Мидллтон у акушерки из Уганды Харриет Найиги по видеосвязи. Информация об этом появилась на официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.

В сообщении сказано, что этим интервью герцогиня “отметила завершение программы Nursing Now — трехлетней глобальной кампании по повышению статуса и авторитета медсестер”. Большая часть интервью опубликована на сайте Nursing Times.

В беседе с герцогиней Кембриджской акушер Харриет Найиги рассказала, как совмещает медицинскую практику и общественную деятельность, являясь основателем общественной организации MILCOT, предоставляющей консультации и поддержку женщинам и девочкам из незащищенных социальных слоев. У Кейт Миддлтон было много вопросов, ее интересовало, и почему молодая женщина выбрала такую непростую профессию, и как пандемия коронавируса повлияла на ее работу, и как устроено родовспоможение в Уганде.

Полный текст интервью Кейт Миддлтон с акушером из Уганды Харриет Найиги опубликован на сайте Nursing TimesХарриет отвечала подробно и искренне. Она рассказала, что в профессии 7 лет, почему в Уганде предпочитают рожать дома, избегая больниц, из-за чего часто у рожениц возникают осложнения. Именно этот факт сподвиг молодого врача организовать MILCOT.

Когда проходила практику в больнице, я увидела, что многие молодые девушки страдают от осложнений. Я встретила 17-летнюю девушку, у которой ничего не было. Ее ребенок умер, и у нее был высокий риск кровотечения. Она истекала кровью, ее матка позже была удалена. Это убедило меня заняться этой социальной группой, чтобы помогать таким молодым девушкам и предоставить необходимую им информацию, чтобы предотвратить такие случаи, – рассказала Харриет Найиги. В свою очередь 39-летняя Кейт Миддлтон поделилась с Харриет итогами программы Nursing Now. Она рассказала, что за три года более 31 тысячи специалистов приняли участие в кампании и прошли программу Nursing Now’s Nightingale Challenge, а также об увеличении инвестиций в сестринское дело и расширении карьерных возможностей для медсестер.

Кейт Миддлтон во время стажировки в родильном отделении больницы Кингстона в Лондоне

Напомним, что мать троих детей Кейт Миддлтон и сама “работала” акушеркой – в 2019 году герцогиня Кембриджская прошла стажировку в родильном отделении больницы Кингстона в Лондоне.