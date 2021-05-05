Организаторы «Бессмертного полка онлайн» напомнили о скором окончании приема заявок

До конца приема заявок в «Бессмертный полк онлайн» осталось меньше трех дней. Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени каждого из регионов, напомнили организаторы.

Старт приема заявок был дан две недели назад, и за это время к прошлогодним более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось более 800 тыс., следует из сообщения на сайте «Бессмертного полка России».

Отмечается, что акцию поддержали «вдова недавно ушедшего Василия Семеновича Ланового, Народного артиста СССР, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка РФ – Народная артистка РФ Ирина Купченко, а также Народный артист РФ Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина».

В 2020 году трансляция полка продолжалась более 20 суток, в этом году «благодаря партнерам потоки трансляции будут разбиты по регионам, и каждый увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом».

В связи с этим прием новых заявок ограничен 7 мая, чтобы успеть сформировать все региональные потоки.

Подчеркивается, что большое внимание было решено уделить вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок. Во избежание попадания в полковые колонны военных преступников работают более 12 тыс. модераторов – это добровольцы из Бессмертного полка России, движения «Волонтеры Победы» и других общественных организаций, а также нейросеть Сбербанка.

Из-за большого объема поступающей информации проверка может занять несколько дней.

При этом модераторы уже пресекли ряд провокационных попыток размещения портретов нацистских преступников: «Данные о разместивших их людях будут переданы в Следственный комитет России. Напомним, что в этом году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, к чему можно отнести размещение фото нацистских преступников в рядах онлайн шествия».

Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15.00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.

По любым вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0.

Ранее в Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка».