 

Меркель заявила об отсутствии у ФРГ и США общего мнения по «Северному потоку – 2»

05.05.2021, 17:18, Новости дня
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Проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство».

Меркель заявила, что «важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», передает РИА «Новости».

К таким вопросам, по ее словам, относится тема «Северного потока – 2».

«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», –добавила она.

Ранее в Германии сочли нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за экологов.

Напомним, иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлена с конца мая.

Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен на переговорах с руководителем МИД Германии Хайко Маасом выступил за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2».



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