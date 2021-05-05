В Волгограде для расселения жильцов аварийных домов купят квартиры в новостройках

В новостройках Волгограда в ближайшее время приобретут 293 квартиры для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, всего до конца 2021 года будет решен вопрос порядка 1,5 тыс. семей.

Соответствующие заявки размещены на официальном портале единой информационной системы в сфере закупок. До конца текущего года по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расселить порядка 1,5 тыс. семей, общая площадь расселенного аварийного фонда составит 47,5 тыс. кв. метров, сообщается на официальном сайте Волгоградской области.

Программа переселения стартовала в Волгоградской области в 2019 году. За это время более 1700 жителей региона переехали в новые квартиры, а площадь расселенного аварийного жилого фонда составила 26,3 тыс. кв. метров.

Участниками программы в текущем году стали три муниципалитета: Волгоград, Ерзовское городское поселение Городищенского района и Светлоярское городское поселение Светлоярского района.

В целом до конца 2025 года нацпроектом «Жилье и городская среда» в Волгоградской области предусмотрено расселение 172,4 тыс. «аварийных» квадратных метров на территории 25 муниципальных образований. Благоустроенным жильем будут обеспечены 11,4 тыс. семей. Общий объем финансирования мероприятий составляет 8,5 млрд рублей.