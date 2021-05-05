«Левада»: россияне стали меньше верить в эффект от послания Путина

Доля россиян, уверенных, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию окажет серьезное влияние на жизнь страны, уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Как следует из данных «Левада-центра»* (есть в распоряжении «Новой газеты»), 54% из тех, кто что-то слышал о выступлении президента, считают, что слова Путина могут существенно изменить положение дел в России, 41% уверены в обратном. В прошлом году эти показатели были равны 61% и 35% соответственно.

В то, что послание окажет влияние на жизнь в стране, больше верят респонденты старших возрастных групп — 60% россиян старше 55 лет, знакомые с выступлением Путина, уверены, что слова президента изменят положение дел в России, 34% придерживаются противоположной точки зрения. Мнения молодых людей (18-24 года) разделились поровну: 48% знакомых с посланием респондентов этой возрастной группы считают, что оно окажет влияние на жизнь в стране, столько же полагают, что не окажет.

При этом апрельское послание главы государства оказалось менее популярным, чем прошлогоднее.

Данные опроса. «Левада-центр»

Согласно опросу социологического центра, более 71% респондентов хотя бы что-то слышали о выступлении Путина: четверть россиян (24%) смотрели его, еще 19% знают его содержание из СМИ, 29% что-то слышали о послании. Однако почти треть (29%) — не слышали ничего.

В прошлом году, когда Путин выступил перед парламентом, предложив внести изменения в российскую Конституцию, с посланием президента были знакомы 78% россиян, 22% — не следили за этой темой.

Старшие группы опрошенных с большим вниманием отнеслись к словам Путина. Больше трети (36%) респондентов в возрасте 55 лет и старше смотрели трансляцию полностью или почти полностью, среди россиян 18-24 лет таких лишь 6%.

Ранее опрос «Левада-центра» показал, что в апреле самым запомнившимся для россиян событием стало обращение президента РФ к парламенту. На втором месте — голодовка политика Алексея Навального и объявленный его сторонниками митинг в его поддержку.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В тот же день прошла и акция протеста в поддержку Навального. Речь президента продлилась почти 1 час 20 минут, большая часть из нее касалась внутренней политики России. В частности, Путин пообещал в августе произвести выплаты для семей с детьми школьного возраста и анонсировал меры поддержки неполным семьям и беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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