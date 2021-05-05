В этом году планшеты и ПК раскупают в полтора раза быстрее

По статистике первого квартала, мировые продажи планшетов и персональных компьютеров выросли примерно в полтора раза, сообщают аналитики компании Canalys.

Эксперты уточняют, что речь идет вовсе не о стоимости устройств, которая, конечно же, также выросла, а именно о поштучных продажах во всех странах мира.

Количество проданных планшетов и ПК за первый три месяца текущего года составило 122 млн 100 тыс. В прошлом году за тот же период раскупили 79 млн 800 тыс. аналогичных устройств. Среди производителей сейчас лидирует Lenovo, обеспечивающая продажу каждого пятого планшета или персонального компьютера (19,7%). Ненамного отстает от нее Apple – 18,1%. У Dell – 10,7%. На четвертом месте оказался Samsung с результатом 8%.