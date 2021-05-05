 

Google готовит к выпуску недорогие беспроводные наушники Pixel Buds A

05.05.2021, 17:08, Новости дня
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Ранее в сети уже появлялась непроверенная информация о том, что компания Google готовит к выпуску новую модель недорогих беспроводных наушников Pixel Buds A. Теперь она получила подтверждение через первый тизер, опубликованный на страницах соцсети Twitter.

На изображении видны новые наушники рядом с очередной версией смартфона Pixel.

Источники сообщают, что речь идет о недорогой модели, которая, однако, обеспечит высокое качество звучания. Также разработчик сумел ускорить соединение со смартфоном, что теперь можно будет сделать всего в один клик. В устройстве обеспечена совместимость с источниками аудиофайлов при условии, что они работают на операционной системе не ниже Android 6.0.



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