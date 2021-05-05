 

Рэпер Гуф познакомил модель Юлию Королеву с матерью

05.05.2021, 17:02, Разное
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После того, как рэпер Гуф пережил болезненное расставание с Кети Топурией, ему удалось обрести личное счастье. С моделью Юлией Королевой у него достаточно серьезные отношения. Артист даже познакомил свою возлюбленную с матерью.
В своем микроблоге Instagram бизнеследи, которая младше избранника на 16 лет, показала шикарный букет. Цветы она выбрала для матери Алексея Долматова. Рэпер познакомил девушку с родным человеком, что свидетельствует о его серьезных намерения в отношении модели. Юлию Королеву не останавливает то, что музыкант ранее ввязывался в темные истории. В Сети постоянно обсуждали его скандалы с экс-супругой, его драки и пьяные выходки, а также злоупотребление наркотиками.

Новая избранница Гуфа не устраивает только Айзу Долматову. Бывшая жена решила, что модель препятствует общению рэпера с сыном Сэмом. По словам Юлии Королевой, это совершенно не так. Например, на Новый год они с 41-летним музыкантом купили подарки для детей и отправились к ним. Пара играла с ними пару часов, ничего плохого не происходило. Спустя время бизнеследи узнала «много всего интересного». Она уверяет, что делает все для того, чтобы ее избранник общался с наследником. Юлия Королева отметила, что ей не нужен хайп и скандалы, так как она «хочет жить в мире».

Источник: www.starhit.ru



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