Поклонники приписывают Кристине Асмус отношения с режиссером Иваном Твердовским

После того, как Кристина Асмус опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок с популярным режиссером, им сразу приписали роман. Поклонники убеждены, что у экс-супруги Гарика Харламова отношения с Иваном Твердовским.

Внимание к личной жизни Кристины Асмус не угасает после развода с юмористом. Актрисе постоянно приписывают новые романы. Ранее пользователи в Сети обсуждали ее возможные отношения с режиссером Алексеем Учителем и коллегой Александром Петровым. После публикации селфи с Иваном Твердовским, заговорили о новом романе. На фотографии знаменитости позируют, обнявшись.

Режиссера звезда «Интернов» представила как самого талантливого профессионала своего дела. По словам Кристины Асмус, картины Ивана Твердовского «глубокие и тонкие». Фильмы режиссера неоднократно становились лауреатами не только российских, но и международных фестивалей. Актриса порекомендовала к просмотру ленты «Подбросы», «Зоология» и «Конференция», так как в них все «по-больному и о важном».

Некоторые подписчики даже не вчитывались в текст, который написала Кристина Асмус. Они сразу предположили, что если на фото она с мужчиной, то их обязательно связывают романтические отношения. Некоторые фолловеры написали, что артистка поступает некорректно по отношению к экс-супругу. Ей посоветовали выждать некоторое время после развода с Гариком Харламовым. На замечания хейтеров Кристина Асмус никак не отреагировала, так как относится к подобного рода высказываниям с иронией.