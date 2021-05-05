 

Ученые: Стрессовые ситуации тормозят работу иммунных клеток

05.05.2021, 17:02, Разное
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Ученые, представляющие Мельбурнский университет, изучили реакцию организма на стрессовые ситуации. Кроме учащенного дыхания и сердцебиения, расширения зрачков и повышения кровяного давления наблюдается и торможение иммунных клеток.
Такие реакции провоцирует особый отдел нервной системы – симпатический. Он подготавливает тело к тому, чтобы оно отреагировало на возникшую ситуацию. Организм нуждается в мобилизации, независимо от того, решит отвечать противнику или скроется от стресса. Одновременно с этим, происходит подавление иммунитета и пищеварения симпатической нервной системой. Это происходит из-за того, что на иммунные процессы нужно много энергии, а она требуется для других целей.

Ученые уже давно изучат связь этих систем. Основную иммунную работу выполняют блуждающие клетки, которые синтезируют большое количество сигнальных белков. Нейроны трудятся благодаря нейромедиатору норадреналина. Представителям Мельбурнского университета удалось установить, что он тормозит Т-клетки. Эксперименты исследователи проводили на лабораторных грызунах.

Оказалось, что после получения Т-клетками норадреналинового сигнала, они почти замерли на месте. Они остановились и начали повторное движение только спустя час. Кроме этого, симпатическая система оказывает замедляющее действие и на дендритные клетки, и на В-лимфоциты. Поэтому исследователи пришли к выводам, что люди, живущие в хроническом стрессе, больше подвержены действию раковых клеток и вирусных инфекций.

Источник: www.nkj.ru



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