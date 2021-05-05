Вакцинироваться от COVID-19 можно без декларации с семейным врачом – Ляшко

Он прокомментировал случаи, когда, по данным издания, в некоторых медучреждениях пациентам отказывали в иммунизации против коронавируса, из-за подписанной в другом месте декларации с семейным врачом.

“Первое: отсутствие декларации не является основанием для отказа в проведении прививки, второе: записаться на вакцинацию можно в удобный для вас пункт прививки, вакцинироваться можно не обязательно там, где заключена декларация с семейным врачом, таких запретов не существует”, – сказал Ляшко.

Для того чтобы вакцинироваться от COVID-19 нужно желание человека, а не декларация, отметил главный санврач.

“Согласно алгоритмов Минздрава, чтобы вакцинироваться нужно внести данные человека в электронную систему здравоохранения. Если у вас уже подписана декларация с семейным врачом, соответственно и данные ваши уже есть в системе. Если отсутствует, то на вакцинацию с собой необходимо взять паспорт и идентификационный код и врач внесет ваши данные в систему”, – рассказал Ляшко.

Он добавил, что в случае отказа в проведении прививок из-за декларации нужно сообщать об этом в контакт-центр Минздрава (тел. 0 800 60 20 19).

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Всего в Украине сделали более 759,4 тыс. прививок, полностью (двумя дозами) вакцинировали 303 человека.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

В апреле 2018 года в Украине началась медреформа. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Каждый пациент может подписать документ с одним доктором, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам. В его обязанности также входят профилактика заболеваний, вакцинация, выдача медицинских справок, больничных листов и рецептов на лекарства.

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