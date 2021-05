В 2019 году Зеленский планировал сделать заявление о деле сына Байдена, которое Джулиани обсуждал с Ермаком – экс-советник президента Украины

Об этом экс-советник Зеленского Игорь Новиков заявил в интервью “Цензор.НЕТ”, опубликованном 4 мая.

“Был один крайне опасный эпизод в те дни, который я пропустил. У меня просто дочь родилась 7 сентября в том [2019] году и несколько дней я отсутствовал. И как раз за эти несколько дней откуда-то появилась идея о том, чтобы президент Зеленский таки сделал заявление о расследованиях во время интервью на CNN. До сих пор достоверно не знаю, откуда вообще эта идея взялась, кто ее принес”, – сказал он.

Новиков отметил, что нынешние украинские власти сделали две ошибки в отношениях с США.

“Третья, которая, слава богу, не случилась, это то интервью на CNN, которое собирались сделать в сентябре по делу Байдена. Если бы оно случилось, я думаю, что на данный момент взаимоотношения со Штатами находились бы в руинах, а в Москве бы радостно потирали руки”, – добавил он.

Новиков не уточнил, почему не состоялось интервью.

Он подчеркнул, что Зеленский ставил задачу не дать втянуть Украину во внутренние дела США “любой ценой”.

В феврале и апреле 2021 года американские Time и BuzzFeed News обнародовали расшифровку более чем 39-минутного разговора, который состоялся летом 2019 года между личным адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком (тогда был помощником президента Владимира Зеленского). Оба издания получили стенограмму от Новикова.

Согласно стенограмме, Джулиани говорил Ермаку о необходимости сделать заявление по делу Байдена.

“Если бы [Зеленский] мог сделать какое-нибудь заявление в нужное время […], это действительно хорошо бы прояснило ситуацию. И я думаю, что это дало бы мне возможность приехать и дать мне возможность поговорить с президентом [Трампом], чтобы посмотреть, что я могу сделать, чтобы устранить любые недоразумения. И, возможно, даже я вроде как думаю, что это может быть хорошо для того, чтобы иметь гораздо лучшие отношения, когда мы действительно понимаем друг друга”, – сказал он.

Ермак, судя по стенограмме, не возражал собеседнику.

Стенограмму обнародовали через два дня после того, как американские СМИ сообщили, что квартиру адвоката Трампа обыскали агенты ФБР в рамках уголовного расследования его действий в Украине.

Контекст:Новиков уволился с должности советника Зеленского в августе 2020 года. Он рассказал, что занимался вопросами, касающимися отношений с США.

Ермак и Джулиани созвонились перед разговором между Зеленским и Трампом, который состоялся в июле 2019 года и потом стал основанием для расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа. В конце сентября 2019 года Ермак подтверждал, что дважды общался с Джулиани – по телефону и лично.

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев “провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность”, угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.



