Украинский нардеп распространила видео, где курсанты нашли в своем борще рака. Минобороны говорит, что это фейк

Видео нардеп опубликовала на своей странице в Facebook. Ролик она сопроводила критикой Министерства обороны за плохое питание украинский военных.

По ее словам, в апреле заместитель главы Минобороны Игорь Халимон на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки якобы прямо признал, что пищевые закупки для его ведомства контролирует монополист “Войсксервис-Волонтер”.

“Ранее компания получала деньги, если у военных частей не было претензий к выполненным работам. Если претензии были, то “Войсксервис” должен был исправить нарушения и только потом получать плату. Теперь же компания получает плату в любом случае, даже если привезет гнилые продукты”, – уверяет Бобровская.

Она заявила, что готовит депутатское обращение на имя президента Владимира Зеленского с призывом урегулировать этот вопрос.

https://www.facebook.com/BobrovskaMP/videos/928215734609327/

В Минобороны отреагировали на этот ролик и заявили, что на видео снято некое “ракообразное существо”. В министерстве подчеркнули, что судя по цвету оно не варилось в борще, иначе было бы красного оттенка.

“Все гораздо проще. Это существо напоминает силиконовую игрушку или приманку для морской рыбалки, которую в данном случае применили в качестве реквизита в видеоролике, чтобы вызвать определенную реакцию у зрителей”, – уверены в Минобороны.

Более того, руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ХНУВС), где якобы снято видео, начало расследование инцидента. По их данным, видео появилось в интернете после обеда 22 апреля на одном из российских интернет-ресурсов. Тогда же в военном вузе немедленно проверили столовую, но подобных существ не обнаружили.

“Такое существо совершенно не присуще фауне Украины и похоже на ракообразных, живущих в северных морях и океанах. То есть на суше или в помещениях кухни и столовой ХНУВС оно даже теоретически не выжило бы, и в Харькове его можно увидеть только в экзотическом зоомагазине. Или еще как реквизит любительского видео”, – говорят в Минобороны.

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