 

“ЕР” не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

05.05.2021, 16:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Влияющие на десятки миллионов граждан решения нельзя принимать без общественных и экспертных обсуждений, указал он.

«Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители”, – цитирует секретаря генсовета официальный телеграм-канал партии.

Турчак призвал не рассматривать систему штрафов как источник бюджетных доходов. Ее единственная задача – обеспечение общественной безопасности, добавил единоросс.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу проработать вопрос снижения нештрафуемого порога скорости в городах с 20 до 10 километров в час. Необходимо выработать согласованную позицию, заявил вице-премьер.

В России с 2013 года не применяется штраф за превышение скорости на 10 км/ч. Санкция наступает за превышение на 20 км/ч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который нашли 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

03.03 / Турция и Египет: Забьют ли колокола войны?

23.08 / В Германии признали правоту Путина по поводу золота

12.11 / Пожила и хватит? Не согласна – Личное мнение

24.12 / Мнение: HolyShit Partnership

08.02 / Миндаль назвали эффективным средством против 10 болезней

10.09 / Скандалы: Десять лет обещаний

18.11 / Карли Клосс подтвердила беременность трогательным видео

05.02 / СПЧ предлагает заменить все условные сроки на реальные

21.09 / Звезда “Сплетницы” Пенн Бэджли впервые стал отцом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика