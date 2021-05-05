ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч.

«Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности», – сообщил Турчак, передает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

По его словам, решения, которые влияют на десятки миллионов граждан, нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.

В ноябре 2020 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил категорически против снижения штрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, добавив, что позиция ведомства учтена в новой редакции КоАП. Также Колокольцев отметил, что на безопасность дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей.