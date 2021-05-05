 

Надзорный совет Facebook сохранил блокировку аккаунта Трампа

05.05.2021, 16:24, Новости дня
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Независимый надзорный совет компании Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

«Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram», – передает ТАСС сообщение совета. 

При этом совет отметил, что правила социальной сети не позволяет сделать блокировку бесконечной и потребовал от Facebook пересмотра данного вопроса, чтобы определить «пропорциональный ответ» в соответствии с требованиями, применяемыми к другим пользователям платформы.

Напомним, аккаунты Трампа, а также его виднейших сторонников в Facebook, Twitter и Instagram были заблокированы. В марте сообщалось, что через несколько месяцев Трамп создаст собственную соцсеть.

Ранее на сайте комитета политических действий Save America («Спасти Америку») был размещен ресурс «From the Desk of Donald J. Trump» («С рабочего стола Дональда Трампа») – онлайн-платформа для обращения экс-президента США Дональда Трампа к сторонникам.



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