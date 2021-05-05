В Москве суд принял к производству иск Навального к Пескову

о защите чести и достоинства.

Пресненский суд Москвы принял в производство иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на представителя суда.

Там уточнили, что Навальный сможет участвовать в заседании, если захочет сам и если поступит соответствующее ходатайство и оно будет удовлетворено судом. По данным «Интерфакса», досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая в 13:45.

Иск к пресс-секретарю президента о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан еще 16 ноября. Суд отказался его принять, однако в марте 2021 года политик подал его повторно. В апреле суд оставил иск без движения. Навальный потребовал от Пескова опубликовать на сайте Кремля опровержение его заявлений, которые пресс-секретарь президента сделал в интервью ТАСС 1 октября.

Песков, комментируя слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о том, что отравление политика якобы было «срежиссировано» Западом, тогда утверждал, что с Навальным работают «специалисты ЦРУ». Тогда же пресс-секретарь президента РФ сообщил, что заявления Навального о причастности Путина к его отравлению являются «оскорбительными» и «неприемлемыми».

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