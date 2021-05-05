 

Вопреки санкциям в Крыму оказались новейшие европейские насосы

05.05.2021, 16:08, Разное
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В СМИ Германии появились публикации о неэффективности санкций против России. Авторы утверждают, что вопреки ограничениям, в Крыму работают новейшие насосы от европейских компаний.
После Крымского референдума в 2014 году страны Запада ввели относительно Российской Федерации ряд санкций. Вместе с тем, Украина перекрыла поставки воды на полуостров. Из-за этого возникла необходимость поставок воды или ее добычи на территории. Но объявленные в отношении РФ запреты на сотрудничество с иностранными компаниями делают проблематичным применение новейших зарубежных технологий.

Однако сейчас ситуация, похоже, изменилась, об этом информирует ряд изданий в Германии. По информации авторов публикаций, в Крыму обнаружены современные системы для выкачки воды. Причем поставлены модернизированные насосы европейским производителем, компанией, зарегистрированной в Дании.

Ситуацию прокомментировали ее представители, со слов датских бизнесменов, в Крым дорогостоящие агрегаты могли попасть только без ведома руководства. Предприятие соблюдает законодательство ЕС и международные нормы, потому ни один насос не мог быть поставлен официально. Европейские эксперты пугают Россию тем, что в таком случае, при любой поломке системы для прокачки воды не смогут получить гарантийное обслуживание. Стоит отметить, что согласно заявлениям вице-премьера РФ Марат Хуснуллина уже к 2024 году на полуострове планируется создать гарантированный запас воды для всего населения Крыма.

Источник: lenta.ru



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