Россиянам назвали приводящие к заболеваниям сердца продукты

Здоровье человека зависит от многих факторов, среди которых есть и рацион. Диетолог Анжелика Дюваль пояснила о продуктах, потребление которых следует ограничить, чтобы не привести к заболеваниям сердца, а также дала советы по приготовлению полезной пищи.

Давно известно, что состояние органов и систем человека зависит как от внешних условий, так и от рациона. Те, или иные блюда могут быть как полезными для организма, так и нанести вред. Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты, при частом употреблении которых можно спровоцировать заболевания сердца и сосудов. В первую очередь, опасность представляет несбалансированное питание, особенно если в меню слишком много жирных продуктов. Такая еда может легко спровоцировать потерю эластичности сосудов, из-за чего увеличивается риск развития тромбоза.

Вредно чрезмерно увлекаться и жареным мясом, особенно красными его видами. Вместо этого целесообразно включить в рацион белые сорта рыбы. Всеми любимые шашлыки также могут пагубно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, белковая пища с высоким содержанием жира вызывает закупорку сосудов из-за способа термической обработки мяса в ней. Высокие температуры приводят и к образованию канцерогенов, которые не только понижают гибкость сосудов, но и повышают риски образования злокачественных опухолей. Лучше отказаться и от алкоголя, излишнего сахара, полуфабрикатов и фастфуда, которые практически не принесут организму никакой пользы, но окажут вредное воздействие на здоровье.

Чтобы избежать опасных последствий щедрого застолья, Анжелика Дюваль рекомендует запекать мясные блюда в духовке. Такой способ приготовления позволит продукту сохранить полезные свойства. Рекомендует врач-диетолог и готовку в мультиварке, особенно разнообразные рыбные яства, которые помогут избежать проблем метаболизма вроде диабета второго типа, повысят тонус и поддержат здоровье.

Источник: nation-news.ru