Участников перезапущенного «ДОМа-2» ожидают Сейшелы

У реалити-шоу «Дом-2» при смене телеканала вопреки предсказаний экспертов все складывается весьма неплохо. В скором будущем грядет открытие рабочей площадки проекта на Сейшельских островах, но для того чтобы там оказаться, ребятам надо будет выложится по полной.

Скандальное шоу стартовало в апреле на телеканале Ю. По истечении трех недель с того времени как произошел перезапуск шоу все идет лучше, чем можно было ожидать. Похоже Валерию Комисарову не придется тратится на установку фонтана с шампанским рядом с офисом, где располагается телеканал Ю, который он обещал установить если «Дом-2» потерпит поражение. Пока рейтингу проекта есть куда расти в отличии от предыдущих вершин, но настрой продюсеров более чем оптимистичен.

В скором времени работа над реалити шоу продолжится на Сейшелах. В прошлую осень площадку пришлось закрыть из-за нерентабельности во время пандемии. Сейчас же ситуация наладилась и организаторы проекта решили вновь возобновить съемки на новом месте. Ну и по традиции для того, чтобы занять достойное место под солнцем, участникам придется проявить себя. Чтобы получить заветную путевку, нужно пройти конкурс, поэтому как водится жителей «Дома-2» стравят между собой. Решительно настроенным конкурсантам предстоит продемонстрировать все свои таланты.

Сейчас усилия участников направлены на подготовку к конкурсному противостоянию, чтобы завладеть заветным билетом на Сейшельские острова и с успехом отработать свой гонорар. «Яхта любви» ожидает своих героев в морском порту. Скоро там окажутся несколько пар, а также «перспективные» одиночки.

«Старичков», снова приглашённых в проект, не отпускает прежний запал. Они делают экшн скандалами, не отставая от новичков. Алена Рапунцель и её бойфренд-стриптизер, провоцируют драки, а Ефременкова и Мондезир подвергают друг друга унижению. На лезвии бритвы находятся и ведущие — Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов, гадая кто из них отправится в жаркое путешествие, но уже становится ясно, что это будет последний в списке.

Источник: www.starhit.ru