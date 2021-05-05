“Мужчина остается мужчиной, даже если на нем юбка”. Сменившая гендер дочь Ефремова обнародовала фото в корсете
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Свой образ Сергей Ефремов дополнил корсетом.
“От перемены обложки суть не меняется – тот, кто определяет себя, как мужчина, остается мужчиной, даже если на нем корсет и юбка”, – подписал снимок небинарный ребенок актера, отключив возможность комментировать публикацию.
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Контекст:Анна Мария – дочь Ефремова от его четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной – родилась 14 октября 2000 года.
В 2020 году она заявила, что идентифицирует себя как небинарную персону, и просила называть Аэм Тиллмари, обращаясь, как к мужчине.
В сентябре того же года дочь Ефремова в интервью YouTube-каналу “Между нами” заявила, что в 2011 году впервые рассказала отцу, что ей нравятся девушки.
В марте 2021 года дочь актера написала, что теперь ее зовут Сергеем Ефремовым, и сообщила, что в будущем планирует пройти курс гормональной терапии, так как не хочет “оставаться девочкой”.
У Ефремова также есть сын Никита (1988) от филолога Аси Воробьевой, сын Николай (1991) от актрисы Евгении Добровольской, дочери Вера (2005), Надежда (2007), сын Борис (2010) от звукорежиссера Софьи Кругликовой.
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