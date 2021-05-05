 

В Одесской области на ходу загорелся автобус, в нем ехали 60 пассажиров

05.05.2021, 16:06, Новости дня
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Автобус следовал по маршруту Одесса – Киев. Он начал гореть в селе Ревово, на 361-м километре автодороги Киев – Одесса в Ширяевском районе.

https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/5622182897824370

Пассажиры вышли из автобуса самостоятельно, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Пожар локализовали в 15.11 четверо пожарных личного состава ГСЧС. В итоге его потушили через полчаса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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