В НАБУ закончили расследование действий эксперта, по выводу которой суд не отдал государству “трубу Медведчука”

1 мая подозреваемой открыли материалы следствия для ознакомления.

Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебными полномочиями как лицом, предоставляющим услуги эксперта, и в составлении ложного заключения эксперта в суде).

“По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, послуживший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопровода за государством”, – говорится в сообщении.

В НАБУ заявляют, что на основании судебного решения, которое “базировалось на заведомо ложном заключении эксперта”, ООО “ПрикарпатЗахідтранс” безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода.

Бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП) правоохранители сообщили о подозрении еще в феврале.

Контекст:19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатировала компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании “Прикарпатзахідтранс” отрицал.

Как пишет издание “Бабель”, хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК “Транснефтепродукт” не передала права на трубопровод.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

В конце февраля нефтепродуктопровод передали “Укртранснафті” на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении.

26 марта Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода. В конкурсе победила “Укртранснафта”.

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