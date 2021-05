“Руди нельзя было подпускать близко”. Экс-советник Зеленского назвал две ошибки в отношениях Украины и США

Об этом он заявил в интервью “Цензор.НЕТ”, опубликованном 4 мая.

“Я считаю, что за все время было допущено две ключевые ошибки. Кстати, а могло их быть три. Руди нельзя было подпускать близко. Второе – заявление по первым пленкам [внефракционного депутата Верховной Рады Андрея] Деркача. Это было огромной ошибкой”, – сказал он.

Он добавил, что инструктировал главу Офиса президента Андрей Ермак (в 2019 году – советник Зеленского) Ермака перед его беседой с Джулиани, состоявшейся летом 2019 года.

“Я считаю, что это ключевой разговор во всех событиях, связанных с ролью Джулиани и вот с этим направлением последних полутора лет. Если вы внимательно изучите его, то вы увидите, что именно тезисы Джулиани из этого разговора и необдуманное согласие с ними Ермака сформировали телефонное общение Зеленского и Трампа, которое по итогу вошло в историю. Там очень многие слова и термины перекликаются. Именно Руди настойчиво советовал, чтобы Президент Зеленский некоторые вещи сказал Президенту Трампу. Особенно всеми критикуемая фраза Зеленского, что “генпрокурор – это мой человек” – это ведь фраза Джулиани. Поэтому я считаю, что этот звонок Джулиани и Ермака в том числе сформировал повестку, которую обсудили президенты по телефону 25 июля, он сформировал всю эту линейку взаимоотношений”, – добавил Новиков.

По мнению экс-советника Зеленского, Ермак тогда “занял чересчур лояльную позицию в вопросах поведения с Руди Джулиани”.

“Вопреки предыдущим договоренностям, полетел к нему в Мадрид один, хотя я должен был лететь с ним, как свидетель всего этого. Ермак также скрыл от меня и как минимум части команды свое общение с [соратником Джулиани бизнесменом Львом] Парнасом. Де-факто мы сами себе усложнили сопротивление этому давлению”, – сказал Новиков.

Кроме того, он рассказал, что написал Ермаку рекомендации по поводу того, как Зеленский должен был реагировать на появление “пленок Деркача”.

“Моей рекомендацией было вполне оправданно поставить под вопрос аутентичность записей и наличие склеек. Это первое. Второе. Президент должен был сказать о недопустимости подобного рода спектаклей. Президент мог бы поставить под вопрос источник и происхождение этих пленок, а также бэкграунд людей, которые участвовали в обнародовании. Все. Это был мой совет. Вместо этого почему-то случилось полностью обратное”, – добавил Новиков.

Зеленский тогда сказал, что на скандал, в котором оказались замешаны Порошенко и бывший вице-президент США Джо Байден, “реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы”.

Когда журналист спросил, кто дал президенту другую установку на пресс-конференцию, он исключил, что такие рекомендации могли дать в Министерстве иностранных дел или внештатный советник Зеленского Эндрю Мак.

Новиков не подтвердил и не опроверг, что это мог быть Ермак.

Контекст:Новиков уволился с должности советника Зеленского в августе 2020 года. Он рассказал, что занимался вопросами, касающимися отношений с США.

В феврале и апреле 2021 года американские Time и BuzzFeed News обнародовали расшифровку более чем 39-минутного разговора, который состоялся летом 2019 года между личным адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком (тогда был помощником президента Владимира Зеленского). Оба издания получили стенограмму от Новикова.

Ермак и Джулиани созвонились перед разговором между Зеленским и Трампом, который состоялся в июле 2019 года и потом стал основанием для расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа. В конце сентября 2019 года Ермак подтверждал, что дважды общался с Джулиани – по телефону и лично.

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев “провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность”, угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

20 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении Порошенко. Уголовное производство было открыто по ст. 111 (государственная измена) и ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

США назвали Деркача “активным российским агентом” и ввели против него санкции за попытку повлиять на выборы президента.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—