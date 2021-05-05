 

Улицы у метро “Коммунарка” реконструируют до конца 2021 года

05.05.2021, 15:58, Разное
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Рядом с метро “Коммунарка” строят и реконструируют несколько улиц. Их общая протяженность – около трех километров, уточнил руководитель столичного стройкомплекса.

“Завершить работы по одному из этапов планируется в текущем году”, – сказал Бочкарев во вторник, 4 мая.

В настоящее время идет реконструкция улицы Сосенский Стан. Выполняются работы на участке от улицы Лазурной до улицы Александры Монаховой.

Улицу Ясная тоже ждут изменения. Ее продлят до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта, которая находится возле метро “Коммунарка”.

Помимо реконструкции уже имеющихся улиц, в Коммунарке появляются новые объекты дорожной инфраструктуры. Магистральная улица длиной около 0,5 километра будет построена между улицей Александры Монаховой и улицей Сосенский Стан, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Коммунарка – активно развивающаяся территория Новой Москвы. В 2019 году сюда пришло метро. Сейчас одноименной станцией пользуются тысячи человек в день, она позволила местным жителям существенно сократить время в пути.

В скором времени у жителей Коммунарки появится еще больше возможностей для передвижения. Через район пройдет Троицкая линия метро, которая в перспективе протянется до одноименного города в Новой Москве.

Первый участок включает станции от “Улицы Новаторов” до “Коммунарки”. Проходка тоннелей завершен на 78%, а общая готовность – 37%, сообщал Андрей Бочкарев. По его словам, земляные работы близки к завершению, активно устанавливаются ведущие конструкции будущих станций подземки.

На этом участке появятся пять станций, которые позволят жителям Коммунарки выстраивать новые маршруты передвижения и быстрее добираться до центра. На станции “Улица Новаторов” ветка будет соединена с Большой кольцевой линией метро, на “Коммунарке” организуют пересадку на Сокольническую линию.

Станция “Коммунарка” была открыта 20 июня 2019 года в составе участка Сокольнической линии “Саларьево” – “Коммунарка”. Также начали действовать станции “Филатов Луг”, “Прокшино” и “Ольховая”. В дальнейшем планируется построить электродепо и продлить линию на еще одну станцию в Новую Москву.



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