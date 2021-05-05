Мнение: Письмо: “В самый раз для ветреного города”

Теперь вот этого автора еще разбирайте.

surjuas

Здравствуйте, Эволюция.

Хочу попытать удачу попасть на разбор.

27 лет не за горами. С работы пришлось уволиться, так как договоренное повышение зарплаты отказали выплачивать и напрашивался вывод, что вижут на мою позицию человека посильней. У меня были планы на этом месте и я надеялся их реализовать. Принял отказ от плана с горечью и после месяца поиска нашел другую работу.

За этот год общался последовательно с двумя девушками. С первой девушкой встречи происходили с частотой полнолуния, хотя я хотел в 10 раз чаще. А мы ведь в одном городе были Но по ее сторис она гуляла. Она младше на 4 года.

Со второй девушкой отношения получились на расстоянии, но она жила в моем родном городе. Жаль только на каждом свидании при общении она как припев к музыке повторяла “у нас же мало общего, как мы будем общаться после свадьбы, неужели молчать?”. Она старше на год. Однажды я закрутился на работе и не писал 3 дня. Она знала, что бываю занятым. Говорила, что напрягают мои пропажи. У меня кончились к ней интересные слова, а просто ради галочки и отчета писать не хотел. Она оказалась права и я сказал “сейчас я уже не вижу свое будущее с тобой”.

У первой девушки появился парень и она выкладывала объятия с ним в сторис. А обо мне ранее не говорила никому. Вторая девушка очистила чат и на мои сообщения перестала отвечать.

Вернулся в родной город, пока не началась вторая работа, решил побыть с родителями недели две. Привез домой здоровенный очиститель воздуха, так как город промышленный и среди шахт. Сестренке синтезатор, отцу современный ноутбук взамен зависающего. Маме современный айфон, прошлый ее смартфон дешевый. Уборкой занимался я. Отец мои попытки помочь починить машины отклонял каждый раз, поблагодарил, но так ремонт бы только затянулся. Пришлось ограничиться только средствами за запчасти. А с мамой был такой диалог:

– Помоги мне хоть как, помой окна

– А то, что я и так делаю, недостаточно?

– Знаешь, хочется что-то существенное

Тогда я поехал в другой город к друзьям. Наверное такое комбо в моей жизни показалось мне недостаточным и я решил испортить отношения с друзьями. С другом почти и получилось. Его почти девушка позвала его в природу с горами и озерами, он не хотел меня оставлять так, и меня соответсвенно позвали тоже. На такое предложение у меня не было прав отказаться. О моих проблемах друг не знает, сказал, что приехал исправить с вами новую работу.

Из его слов я запомнил, что будут девчонки и их много. Но они поехали днем раньше, поэтому гулянка будет не совместная и к ним в коттедж мы не поедем. Встретимся в горах. А мы поедем вчетвером, с младшим братом девушки. Я знаю, что темп двух групп будет разный, соответсвенно и интересы тоже. На этих девчонок не надеялся, но был уверен, что будет корридор из получаса. На эти пол часа я и делал ставку.

Друг ухаживает за Р. примерно 2-3 месяца. У него до нее была девушка в секс-онли, но ради Р он бросил ее. Друг говорил, что Р умная, что он по 5 часов подряд с ней общается. Однажды он позвонил мне за советом:

– Она меня позвала на ужин с друзьями и оказалось у нее день рождения. Что мне подарить ей?

– Хороший знак, она тебя с друзьями знакомит. А ты ее со своими знакомил?

– Пока нет. Нормально ли цветы дать?

– А ты еще не подарил что ли?

– Я обычно дарю, когда все серьезно

– Ты дурак что ли? Цветы надо было при первой встрече давать. Сейчас это подарок минимум.

– Хочу ей книгу подарить про экономику, мы как раз общались об этом.

– Ты сам не читаешь те книги, что советовал тебе я. Почему ты считаешь, что она будет читать твои книги? Не дари ее мозгам подарки, подари что-нибудь эмоциональное.

– А что подарить? У меня нет идей.

– Например. Хм. Шарф. Будет в самый раз для ветренного города. Духи и часы банально.

– Точноо! Спасибо

Подарил в итоге кошелек. С ней не целовался еще. За день до поездки он говорил, что с ее стороны есть симпатия, а с его нет. Но есть своя тяга к ее подруге, а подруга Р. как раз спросила, свободен ли мой друг для отношений. Я сказал, что раз у тебя нет тяги, скорей всего у нее нет тяги к тебе. Он не согласился, а я уже не убеждал. Вообще он мои слова только вполовину всегда принимает. Но это справедливо, у меня-то ситуация гораздо хуже.

Перед поездкой спали считанные часы. В такси я встретил ее впервые, тогда она показалась мне простой, что меня насторожило. Ничего такого, что бы я мог запомнить из ее образа, обычно какие-то черты девушек очень западают мне, и с этой отличительной черты я рисовал образ. А тут не за что зацепиться.

Мы по очереди включали музыку из нашего плейлиста. Нужно ли говорить, чей плейлист оказался вне фаворитов водителя? К счастью он единственный, кто его критиковал. Водителю понравилась музыка Р., но ее плейлист критиковал друг. Последняя песня от Р. мне понравилась и я шазамнул, чем встретил радостную реакцию девушки. Она сказала типа “не могу поверить что кому-то понравилась песня из моего плейлиста, неужели это правда?”

По нашему плану нам нужно было подняться на вершину горы высотой 350 метров по дороге и сфоткаться на фоне двух озер. В горе росли деревья, но не густо. Так как кроме студента-брата мы – офисные работники, то дорогу потеряли и уже лазали просто вверх, по камням. Я с ее братом вышли сильно вперед, чтобы оставить друга и девушку наедине. Объяснял свой поступок тем, что буду разведовать, так как среди парней я самый худой и прыгучий. Р. говорит:

– Как ты так быстро поднимаешься?

– Я в футбол периодически играю.

– Ноги накачаны?

– Просто моя стихия, выносливый. Твоему качку сложней поднимать свои 80 кг.

Друг с ней ходит в фитнес регулярно, несколько раз за неделю. Я уже не помню, когда последний раз хотя бы на турнике подтягивался. Да по мне и видно.

Мы достигли почти вершины горы. На середине пути мы встретили преграду с камень, который сплошной и в два с половиной метра. Только брат пролез, так как он два метра ростом. Он сказал, что пойдет дальше. Я не смог за ним пролезть, застрял на пол пути, но рядом была ветка, за который зацепился. Брат говорит, что идет дальше, а я вижу, что уговаривать его бесмысленно, я тут самый новенький и на птичьих правах. Вот так потерял брата из виду и ждал теперь сладкую парочку.

Дальше мы пошли в бок и вверх, я все еще уходил чуть дальше за “разведкой”. У Р. кончилась зарядка и мы потеряли связь с ее братом. Только у нее был номер его телефона. Осталось немного до вершини, как зашли в тупик. Дальше только склон, а зацепиться можно только о камень на расстоянии в 3 метра от нас. Друг предлагает довольствоваться этим и уже отдохнуть, мы немало прошли. Говорю, что иду наверх, подадите мне палку и потяну вас потом. Если упаду, пусть друг из сумки съедает мою порцию сэндвича. Вряд ли после таких слов можно ожидать мои серьезные намерения.

Залез на склон. Застрял посередине, дальше скарабкаться оказалось невозможно. Я в обнимку с камнем внезапно скатываюсь по склону, кто бы мог подумать? У меня нет возможности посмотреть вниз, а нижняя опора была еле выступлена, и то местами. Вижу только взволнованное лицо Р. сбоку-снизу, но не вижу лицо друга, который отговаривал меня ранее от этой авантюры. Думал, какая нелепая смерть может быть, возомнил себя Спайдерменом, а качусь по склону как приплющенный накавальней кот Том по лестнице дома в одном эпизоде мультсериала. Даже сальто не смогу сделать перед смертью. На вершине признаков деревьев и веток нет, неужели лицо Р. будет последнее, что я увижу?

Но мне повезло, катился я медленно и ногами все-таки нащупал опору, тут меня охватил истерический смех и я будто заново родился. Я прилег, переваривая текущую ситуацию, а оба стали фоткаться. Друг спрашивает, где девчонки, а Р. отвечает, что оказывается друга девчонки интересовали а не она. Я говорю, что еще вчера друг говорил, что у второй группы свои дела и мы просто поздороваемся, уже тогда мысль про отсутсвие большой тусы я принял. После этих слов друг начал везти себя, мягко говоря, странно.

Мы начали спускаться, теперь друг выбирает путь а я везде с ним соглашаюсь, местами только спорю. Я был сзади и у меня была палка, друг говорит, что она бесполезна. Я ожидал, что он будет помогать Р. спускаться, но он этого не делал. Тогда пришлось мне при крутом спуске давать держать свою палку, пока она не найдет надежную опору. Мою такую инициативу друг критиковал, так как палку я могу держать ненадежно и есть риск расшатать держащего. Она сказала мне, что все норм и может о себе позаботиться. Спустя некоторое время Р. подскальзывается, прыгаю за ней и хватаю ее в обнимку. Ставлю на ровное место и говорю, что пожалуй палка неплохая идея. Впредь оба не спорили, она до самого спуска держалась за меня, а друг сам по себе спускался.

Я вижу, что письмо очень длинное. Писать продолжение я не могу себе позволить, поэтому надеюсь этот отрывок будет достоин разбора.

Спасибо Вам за возможность.