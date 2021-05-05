Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили день рождения дочери Софии

Ляйсан Утяшева и Павел Воля успешно работают вместе и по отдельности, участвуя в рейтинговых программах и поднимая рейтинг программ своим участием. При этом бывшая фигуристка, а ныне телеведущая и спортивный комментатор, и шоумен – крепкая семейная пара и очень трепетные родители двоих детей – Роберта и Софии. Поэтому неудивительно, что дни рождения детей для Ляйсан и Павла – особенные дни.

5 мая 2015 года на свет появилась их дочка, и сегодня они устроили для нее большой праздник. Знаменитые родители, по собственному признанию, не спали всю ночь, готовясь ко дню рождения Софии. Когда утром именинница проснулась, ее ждал украшенный розовыми воздушными шарами дом, накрытый детский стол и коробки с подарками. Судя по видео, которое опубликовала счастливая мама, ребенок был счастлив.

Павел Воля украсил дом ко дню рождения дочериЛяйсан и Павел поздравили дочку публично, каждый в своем стиле. Утяшева – трогательной прозой, полной материнской гордости, Воля – стихотворным обращением. Из маминого поздравления выяснилось, что София играет в теннис, учится музыке и читает родителей в сети.

Девочка наша! Тебе 6 лет. Я каждый день думаю о том, как бы не испортить… К своим 6-ти ты ставишь нас в тупик своим талантом, обаянием во всем! И это не просто “мамины сопли”, это реально так! (Хотя я каждый твой день рождения на слезах …) Ты моя самая лучшая помощница. Чувствуешь моменты и в каждом невероятная кокетка (нам всем у тебя бы поучиться). Мудрая не по годам, моя девочка. А если к фактам, как ты всегда мне говоришь: “Мама, а что по факту?” София играет 2 года в теннис, и уже за нее борются тренеры. Танцуешь, как будто улетаешь, и так четко слышишь музыку, так по-своему талантливо. Рояль? Захотела сама, записали, и за месяц ты выучила 10 песен. И мы не сидим над тобой, не заставляем, ты реально это все сама. Спасибо тебе, что выбрала нас с @pavelvolyaofficial! Мы постараемся тебя не подводить. Будь здорова и счастлива, живи в танце, как ты это делаешь всегда. Я знаю, что ты уже читаешь мои и папины посты и авторизуешь нам фото с тобой. Да будет так, моя любимая девочка, наша София! Наша мудрая девочка, самая любимая P.S. стихи папины, слезы счастья – мамины. Люблю, мой абрикосик, – написала Ляйсан.

Павел Воля с маленькой Софией на руках

Я, как я это делаю каждый День рождения, написал стихотворение. Оставляю его здесь. Потом она это послушает сама. Такой вот папка у тебя, София, пишет стихи. Но сегодня о тебе, дочка. К своим шести, ты такая ловкая, быстрая, красивая и очень легкая. С тобой легко, смешно и по-настоящему. У тебя все получается. Твои идеи, придумки, игры – обожаемые, интересные, захватывающие. С тобой всегда хорошо. То, что в этом стихотворении – это от всех. От всех, кто с тобой знаком. Спасибо, что выбрала нас. Мы с мамой очень тебя любим. С Днем рождения, шестилетка! – подписал видео Павел Воля

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

Кроме того, Утяшева смонтировала видео, посвященное дочке, в котором мелькали ранее неопубликованные фотографии девочки. Ляйсан и Павел не скрывают детей, вместе с ними путешествуют в рамках телепроекта, но и особо не афишируют, стараясь не публиковать портреты детей.

Павел Воля с детьми