Политолог дал оценку массовым арестам по делу об атаке на Капитолий

«Нельзя недооценивать подобного рода мятежи и протесты, однако наказание должно быть соразмерным вине, здесь не стоит перегибать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя беспрецедентное количество арестов граждан США по делу об атаке на Капитолий.

«В данном случае речь идет скорее не о протестах, а о мятеже. К тому же среди митингующих были люди, которые проникли в здание Конгресса, а есть те, кто стоял в стороне, но все же поддерживал их действия. Соответственно, мера наказания участников этих акций должна различаться и быть соразмерной их вине. Нельзя всех брать под одну гребенку и сажать на 20 лет», – считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

При этом США не стоит обвинять в неправомерной реакции на подобного рода ситуации, считает собеседник. «К внутриполитическими проблемам – мятежам, протестам, несистемной оппозиции – нужно относиться серьезно. С точки зрения законодательства, такие акции трактуются как серьезные преступления и правонарушения. Отсюда – сколько высокая мера наказания», – заключил эксперт.

Во вторник американская телерадиокомпания CBS News сообщила, что в Министерстве юстиции США дело об атаке на Капитолий в январе 2021 года стало самым масштабным расследованием в истории Америки с точки зрения количества предъявленных обвинений и объема доказательств. Так, с момента нападения было арестовано более 410 обвиняемых, еще 100 участникам будет предъявлено обвинение в ближайшее время.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД о процессе «закручивании гаек» против инакомыслящих в США. По его словам, администрация Джо Байдена в настоящее время вводит довольно жесткие меры в отношении несогласных с политическим курсом Демократической партии. «Арестованных содержат в очень плохих условиях. По сути, с ними обращаются, как с террористами – сажают в одиночные камеры и препятствуют общению с адвокатами», – указал эксперт.

В то же время в США наблюдается совершенно иное отношение к протестам в других странах, что является явным лицемерием. «Когда протесты происходят в государствах Евразии, американская либеральная элита рукоплещет, но когда сторонники экс-президента Дональда Трампа вышли на улицы, чтобы оспорить итоги выборов, мы наблюдаем совсем иное отношение к протестующим», – добавил он. «В этой связи США стоило бы в первую очередь следовать базовым принципам демократии и соблюдать права человека в своей стране, прежде чем поучать другие государства», – считает политолог.

В апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, с какими вызовами столкнулись США за первые 100 дней президентства Джо Байдена.