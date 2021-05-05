Участники ВОВ из Хабаровского края получили обещанные Дегтяревым выплаты

Участники Великой Отечественной войны получили обещанную врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым финансовую поддержку, при этом в 2021 году часть выплат увеличилась в 10 раз.

Выплаты ко дню Победы были всегда, но составляли 1 тыс. рублей. Поэтому новости об увеличении поддержки в 10 раз не в юбилейный год были восприняты с радостью, передает ИА AmurMedia.

«Выплаты нужно не только увеличить, но и поступать ветеранам они должны не круглым датам, а на постоянной основе», – сообщил ранее Дегтярев.

Выплату в размере 10 тыс. рублей уже получил 351 житель Хабаровского края. В их числе инвалиды, ветераны Великой Отечественной, люди, которые будучи детьми, пережили ужасы концлагерей.

По 3 тыс. рублей получили больше 1,8 тыс. человек – это ветераны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. Около 54 тыс. 734 человека получили по 1 тыс. рублей, в этом списке дети военного времени.

«Раньше к 9 мая по 1 тыс. рублей получали все участники, ветераны, дети войны. Таким образом, в 2021 году в год 76-тилетия великой Победы часть выплат увеличилась в три и даже в 10 раз», – сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Хабаровского края

Отмечается, что выплаты получили 98% тех, кому они полагаются, до 9 мая поддержка будет оказана в полной мере.