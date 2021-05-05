Авиакомпания «Победа» решила открыть рейсы из Москвы в Рим

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 12 июня открывает рейсы из Москвы в Рим, сообщили в авиакомпании.

В сообщении «Победы» указывается, что уже открыта продажа на рейсы в Рим (аэропорт Фьюмичино) из Москвы, полеты возобновятся 12 июня из аэропорта «Внуково» и «будут выполняться один раз в неделю – по субботам», передает РИА «Новости».

Это будет уже второе итальянское направление «Победы»: в нынешнем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан).

Кроме того, лоукостер летает из Москвы и по другим международным направлениям: в Берлин, Кельн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.

При этом регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент не возобновлено. Подробная информация о возможных ограничениях при полетах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании.

Ранее были названы сроки возобновления выдачи виз в Испанию.